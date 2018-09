Venezia 75 | alla Settimana della Critica irrompe Dachra con un sapore di horror e ossa

Venezia 75 - offese alla regista Jennifer Kent : Il compito del cinema è riflettere il mondo, e certo il rapporto uomini/donne qui è squilibrato. Il tema è molto importante. Il mio film parla di rispetto delle donne che non sono il solo gruppo ...

Sport : nessun aumento a carico delle società virtuose. Nota congiunta del Comune di Venezia e della Pallacanestro Virtus Lido : Da parte mia personale e, credo, del mondo del volontariato Sportivo tutto, credo sia importante ringraziare il Sindaco Luigi Brugnaro per quanto sta facendo per il mondo dell'associazionismo ...

Il B.A. Film Festival alla Biennale del Cinema di Venezia : ... ormai affezionato alla settimana del Festival, troverà un programma ricco e variegato, con anteprime, presentazioni, Masterclass e soprattutto incontri con i protagonisti del mondo del Cinema. ...

«Put...a - fai schifo» - giornalista in sala insulta la regista di The Nightingale al termine della proiezione alla Mostra di Venezia : 'Vergogna put...a, fai schifo' . Un urlo che ha spezzato il clima della sala della 75Mostra del Cinema di Venezia al termine della proiezione di The Nightingale . Insulti improvvisi lanciati nei ...

Venezia 75 - ciclone Valeria Bruni Tedeschi. I villeggianti è una commedia divertente alla francese con mezza famiglia (ma niente Carla Bruni) in scena : ciclone Valeria Bruni Tedeschi. Non ai livelli della premiazione dei David di Donatello 2017, ma ci siamo vicini. A Venezia 75, Fuori Concorso, con I villeggianti – quarto film da regista – l’attrice torinese, oramai naturalizzata parigina, scrive e dirige un’operetta buffa e un po’ tragica, con una verve dialettica tutta francese e tanti inserti pop all’italiana (Bruni Tedeschi e Golino che cantano Ma che freddo fa) finendo per divertire ...

Lunar City parte da Venezia : oggi alla mostra del cinema di Venezia la presentazione del docufilm dedicato alle future missioni lunari : l ritorno dell’uomo sulla Luna e la nascita di una colonia umana sul nostro satellite. Sono questi i temi principali del docufilm ‘Lunar City’ di Alessandra Bonavina, che sarà presentato in anteprima giovedì 6 settembre al Lido di Venezia. A sfilare sul red carpet della mostra Internazionale del cinema ci saranno anche gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Lunar City – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ...

Lunar city - così presto abiteremo sulla Luna : gli astronauti Nespoli e Vittori testimonial del docufilm alla Mostra del Cinema di Venezia ... : Dopo gli astronauti americani sul grande schermo - protagonisti del film the First Man sulla conquista della Luna con l'epopea di mezzo secolo fa delle missioni Apollo - ecco alla Mostra del Cinema di ...

Sophie Taricone - la figlia di Pietro e Kasia Smutniak/ Sul red carpet di Venezia insieme alla mamma : Sophie Taricone, la figlia di Pietro Taricone morto nel 2010 in seguito a un incidente con il paracadute, ha partecipato al Festival di Venezia insieme alla mamma, Kasia Smutniak(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 22:58:00 GMT)

Fabio Rovazzi alla Mostra del Cinema di Venezia fa ciò che vuole con Albano : Fabio Rovazzi, autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, studentessa ventenne. , autore, regista e cantante sfila per la prima volta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, nel corso della sua 75° esima edizione, accompagnato dalla bellissima fidanzata Karina Bezhenar, ...

'Monrovia - Indiana'. Il Midwest che vota Trump alla Mostra di Venezia : È un piccolo mondo che si autocontiene". Sulla scelta di Monrovia, Wiseman spiega di averla "trovata per caso tramite un amico che aveva parenti di sei generazioni lì. Le location? Mi sono fatto ...

Venezia - Dafoe è Van Gogh. Schnabel cuce un sudario al febbrile - agitato - bipolare approccio alla vita e all’arte del pittore : Il pazzo, l’isolato, l’incompreso. Un povero Cristo denigrato dalla gente comune che, udite udite, è stato ucciso e non si è mai suicidato. È il Vincent Van Gogh secondo Julian Schnabel e William Dafoe che lo interpreta. At Eternity’s Gate, in Concorso a Venezia 75, fa il pieno di applausi (ma forse non di critica, vedremo) e si candida diretto per il Leone d’Oro 2018. La soggettiva con sfocatura nella fascia bassa dello schermo, scafandro e ...

Zerocalcare spiega (a modo suo) perché non sarà alla proiezione del film tratto dal suo libro - a Venezia : Per due giorni è stato al Lido di Venezia, ha incontrato i suoi numerosi fan, ha fatto disegni e firmato autografi, ma nel giorno della proiezione ufficiale del film tratto dal suo fumetto più conosciuto, "La profezia dell'Armadillo" (Bao Publishing), Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha deciso di non esserci. Come mai quest'assenza? – si sono chiesti in molti. Non avrà forse gradito il film o l'interpretazione di ...