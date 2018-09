Vendite al dettaglio | Confcommercio | ' Consumi ancora deboli'

Commercio - Istat : Vendite al dettaglio in calo a luglio : Roma, 7 set., askanews, - vendite al dettaglio in calo a luglio. Secondo l'Istat, su base mensile, sono calate dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. Su base annua, le vendite al dettaglio ...

Eurozona - Vendite al dettaglio in calo e sotto attese : Ancora sotto attese il settore retail dell'Eurozona a luglio. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,2% su base mensile dopo la crescita dello 0,3% registrata a giugno . Il ...

Germania - Vendite al dettaglio in calo e sotto le attese : Teleborsa, - Segnali negativi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di luglio, le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dello 0,4% su mese dopo il +0,9% registrato nel ...

Germania - Vendite al dettaglio in calo e sotto le attese : Segnali negativi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di luglio, le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dello 0,4% su mese dopo il +0,9% registrato nel mese precedente,...

Giappone : Vendite dettaglio decelerano a luglio : Teleborsa, - Perdono velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI,, nel mese di luglio le vendite al dettaglio sono ...

Giappone : Vendite dettaglio decelerano a luglio : Perdono velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI,, nel mese di luglio le vendite al dettaglio sono aumentate su base ...

Regno Unito : Vendite al dettaglio battono le stime : A luglio il dato ha segnato un rialzo dello 0,7% su base mensile dopo il calo dello 0,5% del mese precedente precedente grazie all'aumento degli acquisti online, alla Coppa del Mondo e al bel tempo, ...

Istat : Vendite al dettaglio in frenata : 17.04 A giugno, le vendite al dettaglio segnano una battuta d'arresto, diminuendo su base mensile dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume."La flessione complessiva è dovuta al calo delle vendite degli alimentari (-0,9% in valore e -1% in volume)", fa sapere l'Istat. Su base annua rimane ancora il segno positivo, con un aumento dell'1,5% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei prodotti per la tavola registrano una crescita pari ...

Zona Euro - Vendite al dettaglio in crescita ma sotto le attese : Ancora sotto attese il settore retail dell'EuroZona a giugno. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% su base mensile , stessa variazione registrata a maggio. Il dato è ...

Australia : +0 - 4% m/m Vendite al dettaglio a giugno - poco sopra attese : Nel mese di giugno le vendite al dettaglio Australiane hanno registrato una crescita mensile dello 0,4%, stabili rispetto alla passata lettura. Il mercato si attendeva un +0,3% su base mensile.

Germania : segnali di ripresa per le Vendite al dettaglio : Teleborsa, - segnali positivi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di giugno, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,2% su mese dopo il -2,1% registrato nel mese precedente . Il ...

Germania : segnali di ripresa per le Vendite al dettaglio : segnali positivi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di giugno, le vendite hanno registrato un aumento dell'1,2% su mese dopo il -2,1% registrato nel mese precedente . Il dato è migliore ...

Giappone : Vendite dettaglio giugno in accelerazione : Teleborsa, - Riprendono velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di giugno le vendite al dettaglio sono ...

Giappone : Vendite dettaglio giugno in accelerazione : Riprendono velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI,, nel mese di giugno le vendite al dettaglio sono aumentate su ...