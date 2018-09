Vaticano - Papa Francesco | ' Il lavoro dà dignità | non il denaro'

MotoGp – Petrucci - la visita al Vaticano e il Gp di San Marino : Danilo sincero ed esilarante sull’incontro con Papa Francesco : Danilo Petrucci commenta l’incontro con Papa Francesco tra le risate e le emozioni: le sensazioni del ternano Pramac alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per la tredicesima tappa del Mondiale 2018 di MotoGp. Tanti pre-event, ieri, tra divertimento e forti emozioni: se Lorenzo ha guidato un veicolo ...

Motomondiale - piloti in visita dal Papa in Vaticano. Marquez : 'Una grande giornata' : Presente anche Marc Marquez , Honda, , campione del mondo in carica, il collega di box Dani Pedrosa ed Emilio Alzamora, manager del campione del mondo. Con loro Paolo Simoncelli, padre di Marco e ...

Viganò - nuove accuse a Papa Francesco : “mente su caso Kim Davis”/ Dossier pedofilia - dura replica del Vaticano : Carlo Maria Viganò, nuove accuse a Papa Francesco dopo Dossier pedofilia: "mente sul caso Kim Davies". dura replica del Vaticano con Lombardi e Rosica: "ecco come è andata veramente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:26:00 GMT)

La Mussolini sfida papa Francesco : "Accolga i migranti in Vaticano" : Nel dibattito sull'accoglienza si è inserita anche Alessandra Mussolini che ha lanciato una sfida a papa Francesco. "Accolga i migranti in Vaticano", ha tuonato la parlamentare rispondendo al Santo Padre che ieri è tornato a chiedere all'Italia maggiore reponsabilità nei salvataggi dei barconi partono dalle coste del Nord Africa.A infiammare gli animi è stata la decisione della Chiesa di accogliere alcuni dei migranti sbarcati dalla Diciotti a ...

Papa incontra in Vaticano partecipanti raduno motociclisti in Vespa : Roma, 2 set., askanews, - Questa mattina, prima della recita dell'Angelus, il Santo Padre Francesco ha incontrato una piccola delegazione dei partecipanti al '2° raduno Internazionale Roma Caput Vespa'...

Piloti in visita al Vaticano : da Marquez ad Ezpeleta - Papa Francesco accoglie la MotoGp : Marquez ed altri pilota da Papa Francesco con Malagò il 5 settembre. Ci saranno anche anche Iannone, Petrucci, Miller e il capo della Dorna Ezpeleta Mercoledì 5 settembre, nella settimana del Gran Premio di San Marino, una delegazione della MotoGp visiterà il Vaticano e sarà accolta da Papa Francesco. È la prima volta che il campionato del mondo delle due ruote sarà ospite del Pontefice, che accoglierà alcuni Piloti, team manager e Carmelo ...

PEDOFILIA - PROCURATORE PENNSYLVANIA “Vaticano SAPEVA - PAPA NON SO”/ Bergoglio : "Amareggiato" : PEDOFILIA in PENNSYLVANIA, PROCURATORE Shapiro: "il Vaticano SAPEVA, PAPA Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Il Vaticano ha rimosso la frase di Papa Francesco sugli aiuti psichiatrici ai bambini gay : Il Vaticano ha rimosso la frase sugli aiuti psichiatrici per i bambini gay, pronunciata da Papa Francesco durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Quando l'omosessualità si manifesta da bambino ci sono tante cose da fare, anche con la psichiatria. Un'altra cosa è quando si manifesta dopo 20 anni o cose del genere", aveva detto il pontefice ai giornalisti, rispondendo a una domanda sul comportamento che dovrebbe ...

Abusi dei preti - il procuratore della Pennsylvania : “Il Vaticano sapeva - non so il Papa” : “Non c'erano solo Abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano”: le parole del procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, che ha commentato i documenti analizzati dal Gran Jury che ha scoperto Abusi in sei su otto diocesi della Pennsylvania.Continua a leggere

