Valle di Susa | frana si stacca sopra Mattie | i vigili del fuoco sorvolano zona

(Di venerdì 7 settembre 2018) Unata indi, dalle montagne, in unadisabitata: lo smottamento non ha provocato feriti o danni, e non ha richiesto evacuazioni. A causarla potrebbero essere state le piogge di ieri. La segnalazione è partita dai residenti, che hanno notato i detriti e l’acqua del rio Gelardo cambiare colore. L’area è stata sorvolata daidelcon l’elicottero “Drago 66”, per accertare l’origine della. L'articolodisi, idelMeteo Web.