Valentino Rossi | un' altra occasione sprecata

MotoGp - Marquez favorito per la vittoria a Misano : i bookies non credono nell’exploit di Valentino Rossi : La vittoria di Marquez vale 2.50 la posta, mentre è molto più alta la quota di Valentino Rossi, assente l’anno scorso per infortunio Un anno fa rimase a casa per la frattura alla gamba rimediata in allenamento, un riposo forzato che cancellò le speranze di rimonta Mondiale di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Il Dottore tornerà sul circuito di Misano a partire da venerdì, per le prove libere del Gp di Misano, a caccia di una vittoria che ...

Valentino Rossi-Marquez - tensione alle stelle : altro episodio incredibile! : Valentino Rossi-Marquez, nuove incredibili scintille, si prospetta un weekend caldissimo a Misano. Lo spagnolo aveva detto di voler fare pace con il Dottore, nella conferenza stampa di oggi a Misano diversi giornalisti hanno chiesto il parere di Valentino Rossi per sperare in qualche nuova scintilla. E così è stato: nessuna pace, anzi, sembra che sia stata messa benzina sul fuoco. Marc Marquez ha infatti spiegato di non avere alcun tipo di ...

MotoGP - Valentino Rossi in esclusiva a Guido Meda per il GP di Misano : 'Vi spiego il mio rapporto con Marc Marquez' : La gara cancellata a Silverstone? Secondo me non dobbiamo parlare dei nostri interessi. L'asfalto con la pioggia non drenava. Non è normale vedere tutti cadere alla curva 7. È stato giusto non correre.

MotoGP Misano - Valentino Rossi : «Nessun problema con Marquez» : Misano - ' Sono molto contento di tornare a Misano, per me è la gara più importante della stagione insieme al Mugello, ma forse questa gara è ancora più speciale perché si corre vicino casa mia. I ...

MotoGp – Marc Marquez - l’incontro col Papa e la stretta di mano rifiutata da Valentino Rossi : “io gareggio lo stesso” : Le parole di Marc Marquez in conferenza stampa a Misano: lo spagnolo della Honda tra strette di mano rifiutate e obiettivi Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, che spera in un grande ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano : “Pace con Marc Marquez? Non ci sono problemi”. Ma il Dottore nega la stretta di mano! : Valentino Rossi è naturalmente il grande protagonista in vista del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Misano. Il Dottore si trova al secondo posto in classifica a 59 punti di distanza da Marc Marquez e spera di poter disputare una bella gara di fronte al proprio pubblico. Il centauro di Tavullia scenderà in pista in quella che è davvero la gara di casa e andrà a caccia del podio in sella alla Yamaha ...

Pablo Nieto si è infortunato al Ranch di Valentino Rossi : Quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio di relax si è trasformato così in una vera e propria disavventura per il figlio del dodici volte+1 campione del mondo Angel Nieto. Lo spagnolo è stato ...

MotoGp - Che divertimento al Ranch di Tavullia : Valentino Rossi ospita una sfida tutta Yamaha [FOTO] : Tanto divertimento al Ranch di Tavullia per trovare la carica giusta per il weekend di Misano: tutti gli uomini Yamaha in pista a casa di Valentino Rossi E' tutto pronto per il weekend di gara di San ...

Incidente al Ranch di Tavullia : frattura alla clavicola e trasferimento in ospedale per un uomo di Valentino Rossi : Pablo Nieto protagonista di un Incidente al Ranch di Tavullia durante un allenamento prima della partenza per Misano: frattura alla clavicola per lo spagnolo dello Sky Racing Team La vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini sembra quasi ‘maledetta’ in casa VR46. Lo scorso anno Valentino Rossi ha dovuto saltare l’appuntamento di Misano a causa di un infortunio, quest’anno, stessa sorte è toccata ad un ...

MotoGP - Marc Marquez : “Vorrei fare pace con Valentino Rossi. I fischi sul palco? Non mi danno fastidio ma…” : Marc Marquez si sta preparando per il GP di San Marino 2018 che si correrà nel weekend sul circuito di Misano. Il Campione del Mondo in carica guida la classifica generale con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, un margine confermato dopo che a Silverstone non si è corso a causa delle avverse condizioni meteo. Il pilota della Honda vuole mettere un ulteriore sigillo e ipotecare il titolo iridato ma, prima di gettarsi in pista, lo spagnolo ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Lotterò per il podio - speciale correre in casa” : Valentino Rossi si sta preparando in vista dell’attesissimo GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà sull’amato circuito di Misano Adriatico, praticamente a casa sua. Il Dottore non vede l’ora di tornare in sella alla sua Yamaha dopo la non disputa della gara di Silverstone e spera di potere ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico, la speranza del centauro di Tavullia è naturalmente ...

MotoGP - Marquez in esclusiva a Sky : 'Voglio far pace con Valentino Rossi' : Marc Marquez e Valentino Rossi, un rapporto non sempre idilliaco e che nelle ultime stagioni si è deteriorato in seguito alla serie di screzi in pista tra i due. Ora il campione del mondo della Honda ...