Valentino Rossi | GP San Marino Misano 2018 | “Sono nei dieci | è importante Migliorato il

MotoGp - Marquez ‘snobba’ Valentino Rossi : “non perdo tempo pensando a ciò che fa” : Lo spagnolo ha liquidato freddamente l’argomento stretta di mano, lanciando una frecciatina al rivale della Yamaha La situazione tra Marc Marquez e Valentino Rossi resta elettrica, soprattutto dopo quanto accaduto ieri in conferenza stampa, nel corso della quale il pesarese si è rifiutato di stringere la mano allo spagnolo. AFP/LaPresse Un gesto che il pilota della Honda non ha di certo apprezzato, nonostante se lo sia già messo alle ...

MotoGp – Valentino Rossi tra analisi e battute : “ecco come è andata oggi - Dovi? Vorrei avere io i suoi problemi” : Valentino Rossi fa il quadro della situazione al termine della prima giornata di prove della sua gara di casa, il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi a Misano: il Dottore al mattino, nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini non è riuscito a piazzarsi tra i migliori 10, chiudendo in 15ª posizione, ma nel pomeriggio ha segnato un tempo che gli ha permesso di terminare la ...

MotoGp – Valentino Rossi e la sorpresa ai tifosi di Tavullia : collegamento live da Misano [VIDEO] : Videochiamata a sorpresa con i fan di Tavullia: Valentino Rossi fa uno speciale regalo a tutti i tifosi da Misano Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è ufficialmente iniziato: oggi i piloti sono scesi in pista sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, per la prima giornata di prove libere, dominata da un ottimo Andrea Dovizioso. Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi, che nel mattino non è ...

MotoGp - Valentino Rossi messo… ‘alle strette’ : “preferisco il Rally alla F1 - ma tra Hamilton e Vettel…” : Il pilota della Yamaha ha partecipato ad un simpatico gioco organizzato dalla Michelin, rispondendo ad alcune domande sul mondo dello sport Risposte chiare, immediate e gettate lì senza esitazione. Valentino Rossi ha partecipato ad un simpatico quiz organizzato dalla Yamaha, facendo chiarezza sulle proprie preferenze relative al mondo dei motori e degli sport in generale . Dalla Formula 1 allo sci, passando per il vino e gli stili ...

MotoGP - Jorge Lorenzo attacca Marquez e Valentino Rossi : “Si comportano come due bambini! Hanno sbagliato entrambi” : Jorge Lorenzo bacchetta severamente Marc Marquez e Valentino Rossi. Durante la conferenza stampa di ieri, preludio del GP di San Marino che si corre nel weekend a Misano, il Campione del Mondo aveva cercato la stretta di mano del grande rivale per fare pace dopo i noti attriti ma il Dottore aveva negato il gesto davanti alle telecamere. Il centauro di Tavullia è ancora piccato per i fatti del Mondiale 2015 e per l’incidente di inizio ...

MotoGp – Simoncelli su un polpaccio e Valentino Rossi sull’altro - tatuaggi speciali per un tifoso a Misano [VIDEO] : Nel paddock di Misano un tifoso ha sfoggiato due tatuaggi speciali sui polpacci, dedicandone uno a Simoncelli e l’altro a Valentino Rossi Pittoreschi e alquanto particolari, due aggettivi per descrivere i tatuaggi sfoggiati da un tifoso nel paddock di Misano. Pantaloncini corti per lasciarli in bella vista ed ecco i due faccioni di Marco Simoncelli e Valentino Rossi disegnati ad arte sui due polpacci di questo fan, di certo non ...

MotoGp – Fp2 di fuoco a Misano : Marc Marquez e Valentino Rossi regalano spettacolo [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez regalano spettacolo nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Nonostante sia Andrea Dovizioso il più veloce del venerdì, col miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, in pista sono stati, così come in conferenza stmapa, Valentino Rossi e Marc Marquez ad attirare tutta l’attenzione del pubblico. Si prospetta un ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso domina le prove libere 2 - doppietta Ducati. Valentino Rossi ottavo : Andrea Dovizioso concede il bis nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il forlivese, dopo aver dominato il primo turno del mattino, si scatena anche nella FP2 abbassando il tempo di mezzo secondo e si piazza davanti a tutti con un perentorio 1:32.198 montando gomma soft all’anteriore e al posteriore. Il pilota della Ducati ha provato diverse soluzioni nel corso della ...

MotoGp – Che dolcezza nel paddock di Misano - Valentino Rossi rallenta per salutare i bambini nel passeggino [VIDEO] : Valentino Rossi si ‘scioglie’ davanti al passeggino: il Dottore rallenta per salutare i bimbi nel paddock di Misano Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è iniziato. I piloti della MotoGp sono in pista per la seconda sessione di prove libere, davanti ad un pubblico tutto italiano che spera in un fine settimana con Valentino Rossi protagonista. Il Dottore sicuramente vuole riscattarsi dal periodo ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Dovizioso fa da lepre - Valentino Rossi insegue : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP di San Marino 2018 della MotoGP. A Misano si torna in pista dopo un primo turno disputato in mattinata abbastanza interlocutorio. Il più veloce della FP1 è stato Andrea Dovizioso che ha spinto la sua Ducati in vetta, ma con Cal Crutchlow e Maverick Vinales ad un solo decimo. Grande sorpresa per i distacchi accumulati da Marc Marquez e Valentino Rossi, rispettivamente ...

Valentino Rossi contro Marquez: polemica in conferenza stampa pre Gp San Marino. Il Dottore "nessun problema con lui" ma rifiuta di stringergli la mano.

MotoGp – Lavoro di comparazione rimandato per Valentino Rossi a Misano - Meregalli spiega : “c’è stato un problema” : Maio Meregalli, i primi problemi di Valentino Rossi nelle Fp1 a Misano e il progresso della Yamaha La Yamaha arriva sul circuito di Misano motivata e carica, a caccia di un buon risultato che riscatti il loro lungo periodo complicato. Piloti della MotoGp finalmente in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le Fp1 sono iniziate però con un problema di troppo per Valentino Rossi che gli ha ...

Valentino Rossi - un'altra occasione sprecata : Perché invece dire 'non devo fare pace perché per me è tutto ok, va bene così' , e non stringi la mano, non è una falsità? Ci sono gesti che possono far bene allo sport e possono essere dettati ...

MotoGp - Marquez favorito per la vittoria a Misano : i bookies non credono nell’exploit di Valentino Rossi : La vittoria di Marquez vale 2.50 la posta, mentre è molto più alta la quota di Valentino Rossi, assente l’anno scorso per infortunio Un anno fa rimase a casa per la frattura alla gamba rimediata in allenamento, un riposo forzato che cancellò le speranze di rimonta Mondiale di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Il Dottore tornerà sul circuito di Misano a partire da venerdì, per le prove libere del Gp di Misano, a caccia di una vittoria che ...