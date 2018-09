Vaccini | Unicef | 1 | 4 milioni di bambini morti per malattie prevenibili

Unicef - morti 1 - 4 mln di bimbi per malattie prevenibili/ Video - petizione online per sostenere i Vaccini : Unicef, morti 1,4 milioni di bimbi per malattie prevenibili. Ultime notizie, petizione online per sostenere i vaccini in Italia e nel mondo: ecco il Video(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Vaccini - Unicef lancia petizione online : “Proteggi un bambino - proteggili tutti” : Unicef Italia ha lanciato una nuova petizione on-line per sostenere le vaccinazioni in Italia e nel mondo: con lo slogan “Proteggi un bambino, proteggili tutti. I Vaccini salvano la vita” si mira a promuovere campagne per una corretta informazione sui Vaccini e raggiungere l’immunizzazione universale contro le malattie prevenibili in tutti i Paesi. “Nonostante gli enormi progressi fatti, nel 2017 circa 20 milioni di ...

Ebola - Vaccini : Unicef in campo in Repubblica democratica del Congo : A seguito del lancio della campagna di vaccinazioni del governo della Repubblica democratica del Congo contro il virus Ebola, l’Unicef ha mobilitato operatori specialisti per informare e coinvolgere le comunità colpite dalla malattia sulla campagna in corso. Insieme ai suoi partner l’Unicef ha fornito a 60 leader di comunità messaggi sulla prevenzione, nell’area sanitaria di Magina, nella zona sanitaria di Mabalako; formato 100 ...