Vaccini per docenti | dirigenti e ATA | presentato emendamento al Milleproroghe

Vaccini a scuola - il vademecum per i genitori : Restano i Vaccini obbligatori per la frequenza scolastica di nidi e materne, ma un nuovo emendamento al decreto Milleproroghe modifica ancora lo scenario, aumentando la confusione tra le famiglie: per ...

Caos Vaccini - la Regione : per noi l'obbligo resta : Sul tema interviene anche l'assessore Barberini: 'La conferma dell'obbligo vaccini rappresenterebbe la vittoria della razionalità, della scienza e della tutela della salute dei bambini e della ...

Vaccini - emendamento M5s proroga la validità dell’autocertificazione per l’ingresso ad asili nido e scuole materne : Mercoledì la marcia indietro con l’emendamento che confermava l’obbligo per l’anno scolastico 2018/2019. Oggi una nuova proposta di modifica che proroga la validità dell’autocertificazione. Si sta muovendo così il M5s sulla questione Vaccini: l’obbligo rimane, ma ancora per quest’anno per fare entrare i figli a scuola le famiglie non saranno tenute a fornire la documentazione che comprova l’avvenuta ...

Vaccini : stretta della Regione siciliana - obbligatori per scuola infanzia : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - La Regione siciliana definisce quali saranno gli adempimenti vaccinali per i soggetti da zero a sedici anni, prima dell' avvio dell' anno scolastico 2018-19 e darà il via libera ad alcune misure straordinarie. Un provvedimento dell' Assessore alla Salute Ruggero Razza s

Vaccini. Dietrofront del governo. Resta l'obbligo per l'iscrizione a nidi e scuole materne : 'Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati', ha detto il Capo dello Stato, intervenendo all'apertura del meeting 'Le ...

