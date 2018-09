Vaccini | il Governo fa marcia indietro E' caos nei centri Ecco cosa succede a Marsala

Il nuovo dietrofront del governo sui Vaccini : Giornata calda anche oggi sul fronte dei vaccini. Giovedì mattina alla Camera è stato presentato un nuovo emendamento al decreto Milleproroghe. Se approvato, prorogherebbe la possibilità di presentare ...

Nuovo dietrofront del governo sui Vaccini : un emendamento ripristina l’autocertificazione : Nuova giravolta della maggioranza gialloverde sui vaccini. Dopo l’emendamento di ieri presentato dai relatori pentastellati al milleproroghe, che ripristina il divieto di accesso ad asilo e materne per i piccoli non vaccinati, oggi ne è in arrivo un altro che dovrebbe togliere le castagne dal fuoco ai presidi dando forza di legge alla circolare Gri...

Vaccini - dietrofront del Governo : resta l’obbligo : Dopo mesi di annunci e una circolare firmata dalla nuova ministra della Salute, Giulia Grillo, che andava contro la Legge Lorenzin sui Vaccini e aveva permesso ai genitori di far entrare i propri figli a scuola con una semplice autocertificazione, il mondo fuori si è fatto sentire: la comunità scientifica, quella dei presidi, quella politica e sociale. Così la maggioranza di Governo ci ripensa. In meno di 24 ore ha innestato la retromarcia: è ...

Vaccini. Dietrofront del governo. Resta l'obbligo per l'iscrizione a nidi e scuole materne : 'Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati', ha detto il Capo dello Stato, intervenendo all'apertura del meeting 'Le ...

Il governo reintroduce l'obbligo dei Vaccini per l'iscrizione a scuola. Ecco come dovranno comportarsi i genitori : Il governo ci ha ripensato sui vaccini ma le scuole riapriranno tra pochi giorni: come dovranno comportarsi i genitori? Oggi è stato annunciato il dietrofront: la maggioranza è al lavoro su un nuovo emendamento che confermerà l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica.Di fatto, uno stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da M5S e Lega che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne ...