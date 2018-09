Vaccini | campagna #IoVaccino | consegnate 290 mila firme ai parlamentari

Vaccini : una campagna contro il rotavirus riduce del 34% i morti per diarrea : Una vaccinazione contro il rotavirus nei Paesi in via di sviluppo può far diminuire di quasi un terzo le morti per diarrea. E’ la conclusione a cui sono giunti alcuni ricercatori, coordinati dall’Università di Liverpool, che hanno studiato in Malawi gli effetti di questa campagna di prevenzione. I risultati sono stati pubblicati sul Lancet Global Health. Il rotavirus è la causa più comune di diarrea nei neonati e nei bambini piccoli ...