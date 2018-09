Vaccini a scuola | il vademecum per i genitori

Vaccini a scuola : controlli dei Nas anche in Fvg : anche in Fvg i Carabinieri del Nas , il Nucleo antisofisticazioni, hanno cominciato i controlli a campione nelle scuole per verificare l'autenticità delle certificazioni mediante le quali i genitori ...

SCUOLA - DIETROFRONT SUI Vaccini : AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 2019/ Ultime notizie - Governo : insorge opposizione : VACCINI, nuovo emendamento: prorogata l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, DIETROFRONT del Governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida FINO a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Scuola e Vaccini - protesta dei Presidi : 16.24 "Questa è una fase in cui serve la certezza del diritto, sgomberare il campo dalla confusione.Questo emendamento non sembra andare in tale direzione,continuando ad aumentare il caos che già regna nelle scuole.Riteniamo poi che il termine del 10 marzo per mettersi in regola con le certificazioni vaccinali sia eccessivo". Così il presidente dell'Associazione nazionale Presidi,Antonello Giannelli, sull'emendamento che punta a prorogare per ...

Vaccini : stretta della Regione siciliana - obbligatori per scuola infanzia : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - La Regione siciliana definisce quali saranno gli adempimenti vaccinali per i soggetti da zero a sedici anni, prima dell' avvio dell' anno scolastico 2018-19 e darà il via libera ad alcune misure straordinarie. Un provvedimento dell' Assessore alla Salute Ruggero Razza s

Vaccini : stretta della Regione siciliana - obbligatori per la scuola d’infanzia : La Regione siciliana definisce quali saranno gli adempimenti vaccinali per i soggetti da zero a sedici anni, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2018-19 e darà il via libera ad alcune misure straordinarie. Un provvedimento dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza stabilisce che, in applicazione della circolare ministeriale e come già sperimentato l’anno scorso, tutte le aziende sanitarie dovranno attenersi alla ...

Vaccini : stretta della Regione siciliana - obbligatori per scuola infanzia : La Regione siciliana definisce quali saranno gli adempimenti vaccinali per i soggetti da zero a sedici anni, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2018-19 e darà il via libera ad alcune misure straordinarie. Un provvedimento dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza stabilisce che, in applicazione della circolare ministeriale e come già sperimentato l’anno scorso, tutte le aziende sanitarie dovranno attenersi alla ...

Senza Vaccini non si va a scuola - dietrofront della maggioranza. Blitz di Nas e CC in tutta Italia : Un nuovo emendamento presentato da Lega e Movimento 5 stelle cancella la linea no-vax: i bambini non immunizzati saranno esclusi da nidi e materne. L'appello di Mattarella: mai diffidare della scienza ...

Scuola - il caos dei Vaccini : Milano, 6 settembre 2018 - Due terzi dei bambini che frequentano i nidi e le scuole materne comunali, e che quest'estate risultavano ancora "inadempienti" perché non avevano completato l'iter ...

Vaccini obbligatori a scuola - dietrofront della maggioranza. Mattarella : 'Mai diffidare della scienza' : Dopo un'estate movimentata, tra emendamenti e circolari, la svolta odierna che conferma l'obbligo vaccinale per entrare a scuola è accolta dunque con grande soddisfazione dal mondo scientifico e da ...

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 Vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Il governo reintroduce l'obbligo dei Vaccini per l'iscrizione a scuola. Ecco come dovranno comportarsi i genitori : Il governo ci ha ripensato sui vaccini ma le scuole riapriranno tra pochi giorni: come dovranno comportarsi i genitori? Oggi è stato annunciato il dietrofront: la maggioranza è al lavoro su un nuovo emendamento che confermerà l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica.Di fatto, uno stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da M5S e Lega che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne ...

Milleproroghe - Vaccini ma non solo : dalla scuola alle banche - tutte le misure proposte : Decreto Milleproroghe , ecco tutte le misure presentate negli emendamenti proposti in commissione: sono 10 gli emendamenti dei relatori, tra essi, oltre alla soppressione del comma sui vaccini, sono ...

Vaccini obbligatori a scuola - dietrofront della maggioranza. Mattarella : 'Mai diffidare della scienza' : Grazie alle tantissime famiglie che si sono battute come noi per il diritto alla salute dei bambini e per la scienza'. Per Beatrice Lorenzin la scienza 'ha vinto sull'ignoranza' e secondo il ...

I Vaccini ritornano obbligatori a scuola : Roma, 5 set., askanews, - Retromarcia della maggioranza sui vaccini. Si punta a chiudere di nuovo le porte di ingresso di materne e asili ai bambini non vaccinati. 'La maggioranza M5s-Lega della ...