Usa | Trump | alla Casa Bianca va tutto bene | sto vincendo

Trump - funzionario dà ragione a Woodward : "Cerchiamo di contenerlo"/ Ultime notizie Usa - "Presidente è dannoso" : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Donald Trump - editoriale anonimo del Nyt : “Io - parte della resistenza silenziosa dentro l’amministrazione Usa” : “Se l’alto funzionario anonimo e senza spina dorsale dell’amministrazione esiste davvero, il New York Times deve consegnarlo immediatamente al governo per questioni di sicurezza nazionale“. Donald Trump lancia così, su Twitter, la caccia all’insider autore dell’editoriale anonimo pubblicato ieri sul quotidiano statunitense dal titolo “Sono parte della resistenza all’interno dell’amministrazione ...

Ciclone Woodward su Trump : capo dello staff a rischio/ Ultime notizie - il libro che ha sconvolto gli Usa : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Gli Usa fuori dal Wto? La minaccia di Trump è un messaggio alla Cina : L'economia cinese, insomma, resta "non di mercato", come ha dovuto riconoscere anche l'Unione europea,, non rispetta le normative sulla proprietà intellettuale, della reciprocità e trasparenza, e ...

Usa - Trump attacca Woodward per libro : 7.55 Il presidente Usa, Trump, attacca Bob Woodward, leggendario reporter due volte premio Pulitzer che rivelò i retroscena del Watergate, per il suo ultimo libro "Fear: Trump in the White House". "Il già screditato libro di Woodward, con così tante bugie e fonti fasulle, dice che avrei detto che Jeff Session è 'mentalmente ritardato' e 'un idiota sudista' (...). Non ho mai usato quei termini nei confronti di nessuno, incluso Jeff, ed essere ...

GOOGLE COMPIE 20 ANNI/ Ultime notizie : Donald Trump accUsa il gigante di Internet di favorire la sinistra : GOOGLE, COMPIE 20 ANNI il motore di ricerca che ci ha cambiato la vita. Ultime notizie, tutto iniziò nel 1998, quando due studenti di Stanford ebbero la geniale intuizione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:05:00 GMT)

Siria - Trump ad Assad “Non attacchi Idlib o sarà strage umanitaria”/ Ultime notizie - monito del presidente Usa : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:16:00 GMT)

Siria - Trump avverte Assad e Putin : “no attacchi Idlib - o sarà strage”/ Ultime notizie - Hezbollah : “Usa zitti” : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:16:00 GMT)

FUNERALI JOHN MCCAIN - TRUMP ASSENTE/ Ultime notizie - presidente Usa è a giocare a golf : FUNERALI JOHN MCCAIN, Usa: l'addio al senatore repubblicano a Washington senza TRUMP, grande ASSENTE non invitato alle esequie. Gli elogi funebri richiesti espressamente a Obama e Bush Jr.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:03:00 GMT)

Usa - Bush e Obama al funerale di McCain - Trump gioca a golf : Donald Trump gioca a golf mentre George W. Bush e Barack Obama intervengono al funerale del senatore John McCain. Il presidente ha raggiunto il Trump National golf Club nella Loudoun County, in...

Usa - Bush e Obama al funerale di McCaine - Trump gioca a golf : 'Il presidente Bush ed io siamo tra i pochi fortunati che sono stati impegnati in una competizione con John ai più alti livelli della politica. Ci ha reso presidenti migliori, così come ha reso ...

Funerali John McCain/ Usa - la figlia attacca il grande assente Trump : "L'America di mio padre sempre grande" : Funerali John McCain, Usa: l'addio al senatore repubblicano a Washington senza Trump, grande assente non invitato alle esequie. Gli elogi funebri richiesti espressamente a Obama e Bush Jr.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:26:00 GMT)

FUNERALI JOHN MCCAIN/ Usa - l'addio a Washington : Trump grande assente isterico - elogi funebri di Obama e Bush : FUNERALI JOHN MCCAIN, Usa: l'addio al senatore repubblicano a Washington senza Trump, grande assente non invitato alle esequie. Gli elogi funebri richiesti espressamente a Obama e Bush Jr.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:13:00 GMT)

Usa-Ue - Trump respinge l'offerta di azzeramento dei dazi : La partita Usa-Ue sui dazi non si ferma, e anche lultimo tentativo della commissaria per il Commercio, Cecilia Malmstrom, sembra cadere nel vuoto. "Non abbastanza buona", infatti, è stata giudicata dal presidente Donald Trump la proposta di ridurre a zero tutti i dazi, anche quelli sulle auto, "se gli Usa fanno lo stesso". Le parole della Malstrom, che non ha mancato di sottolineare "disaccordi profondi" con ...