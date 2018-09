fanpage

: USA. Lasciata dal fidanzato 60enne, prof gli spara 5 colpi e poi si uccide - badicea : USA. Lasciata dal fidanzato 60enne, prof gli spara 5 colpi e poi si uccide - daniele19921 : @MauroLeonardi3 cristiana,affinchè si riprenda,per un rugbista trovato morto,per una coppia che si é lasciata,affin… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) La sua storia d'amore durata 8 anni con quel chirurgo era finita, ma Jennifer non si era mai rassegnata. L'uomo più volte le aveva fatto capire che per lui rappresentava solo il passato. E così alla fine l'insegnante 39enne della Carolina del Sud ha deciso di mettere in atto un piano omicida di cui aveva già parlato in passato ad una sua amica.