US Open – Serena Williams devastante | asfaltata la Sevastova | in finale troverà Naomi

Us Open - Serena Williams in finale : Ogni giorno che sono sul campo sono grata di avere l'occasione di giocare questo sport. Non importa quello che succede in ogni partita, mi sento come se gia' avessi vinto'', dice la Williams.

US Open 2018 : ciclone Serena Wiliams - è in finale! Spazzata via Anastasija Sevastova : Sono bastati 66 minuti alla statunitense Serena Williams per superare l’ostacolo rappresentato dalla lettone Anastasija Sevastova e volare in finale nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis. Punteggio conclusivo di 6-3 6-0 per la minore delle sorelle Williams, che era sotto 0-2 in avvio di partita: parziale di 12-1 nel conto dei game da quel momento in poi. Nel primo set infatti il break in apertura è dell’europea, ...

US Open – Serena Williams is back : “che soddisfazione! Sono tornata a livello delle top 10” : Grazie al successo sulla Pliskova, Serena Williams ha staccato il pass per la semifinale degli US Open: la tennista americana adesso favoritissima per il successo finale Dopo la sconfitta in finale a Wimbledon contro una super Kerber, Serena Williams sembra avere tutta l’intenzione di rifarsi agli US Open. La tennista americana è entrata fra le migliori 4 del torneo, staccando il pass per le semifinali dopo il successo su Karolina ...

Tennis - US Open : Stephens e Serena Williams accedono ai quarti di finale : Ok anche la Pliskova, la n.8 del mondo ha superato l'australiana Ashleigh Barty, numero 17 Wta con un doppio 6-4 in un'ora e 24 minuti, alla Pliskova è bastato un break per set.

Us Open - Serena Williams soffre un po’ prima di esultare : che battaglia con la Kanepi! : Serena Williams passa ai quarti di finale degli Us Open, una vittoria non certo semplice contro la Kanepi in tre set Us Open, Serena Williams approda ai quarti di finale a Flushing Meadows al termine di un incontro molto combattuto contro Kaia Kanepi. La tennista estone è riuscita a riprendersi dopo un primo set dominato da Serena, vinto per 6-0 in maniera molto netta. La Kanepi ha dunque vinto la seconda partita per 6-4, prima di subire ...

