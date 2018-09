Us Open | Osaka in finale contro Serena

VIDEO US Open 2018 - gli highlights delle semifinali femminili. Serena Williams e Naomi Osaka si sfideranno per il titolo : La finale del torneo US Open 2018 in campo femminile vedrà scendere in campo Serena Williams e Naomi Osaka. Tutto facile per la 36enne statunitense che, nonostante abbia subìto immediatamente un break, ha sconfitto senza problemi la lettone Anastasija Sevastova per 6-3 6-0. Nell’altra semifinale invece Naomi Osaka diventa la prima tennista giapponese ad approdare in finale di un torneo Grande Slam, grazie alla vittoria in due set contro la ...

US Open 2018 : Serena Williams ad un passo dal record - ma la predestinata Naomi Osaka sogna il primo Slam : C’è chi va a caccia di un incredibile record e chi invece sogna il suo primo titolo Slam della carriera. Il passato, presente e futuro del tennis femminile mondiale si intrecciano nella finale degli US Open 2018, che metterà di fronte Serena Williams e Naomi Osaka. L’americana ed ex numero uno del mondo è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo modo il record di Margareth Court. E’ ...

Serena Williams-Osaka - Finale femminile US Open 2018 : data - programma - orari e tv : Il torneo US Open in campo femminile volge ormai al termine. Domani, sabato 8 settembre, alle ore 22.00 italiane si scontreranno Serena Williams, numero 26 del ranking WTA, e Naomi Osaka, numero 19. In palio il quarto e ultimo Grande Slam dell’anno solare in corso. La statunitense ex numero uno finora ha perso soltanto un set, agli ottavi di Finale contro l’estone Kaia Kanepi. La 36enne detentrice di 23 titoli del Grande Slam va a ...

US Open 2018 : prima finale Slam per Naomi Osaka - che batte Madison Keys e sfiderà Serena Williams : Per la prima volta nella storia una giapponese giocherà una finale di un torneo del Grande Slam. Succede per merito di Naomi Osaka, che ha superato Madison Keys con il punteggio di 6-2 6-4 e si è guadagnata la sfida a Serena Williams prevista per il pomeriggio americano (corrispondente alla sera italiana) di sabato. La nipponica di origini haitiane ha giocato fin da subito una partita di alto livello, sfruttando una fallosità piuttosto elevata ...

US Open – Serena Williams devastante - asfaltata la Sevastova : in finale troverà Naomi Osaka : L’americana lascia solo le briciole all’avversaria, centrando la nona finale agli US Open. Dall’altro lato della rete troverà Naomi Osaka, abile a stendere la Keys Due semifinali a senso unico, dominate da Serena Williams e Naomi Osaka che diventano così le finaliste degli US Open 2018. L’americana non lascia scampo alla lettone Anastasija Sevastova, asfaltandola 6-3 6-0 dopo poco più di un’ora di gioco. KENA ...

Tennis - Us Open Djokovic 'vendica' Federer. Nishikori-Osaka - record giapponese : NEW YORK - Novak Djokovic e Kei Nishikori completano il quadro delle semifinali degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam, in dirittura d'arrivo a New York. Nella notte italiana, dopo ...

Il melting-pot di Noemi Osaka - è la vera novità degli Us Open : ... a Indian Wells, dove ha messo in fila Maria Sharapova al primo turno, quindi Agnieszka Radwanska, sassha Vickey, Maria Sakkari, Karolina Pliskova, la numero 1 del mondo Simona Halep in semifinale e ...

US Open 2018 : le semifinali femminili. Williams attende Sevastova - sfida incerta tra Keys ed Osaka : Nella notte italiana (a partire dall’una) cominciano le semifinali femminili agli US Open. A New York si decide, dunque, chi saranno le due giocatrici che si contenderanno l’ultimo Slam dell’anno. Prima la sfida tra Serena Williams ed Anastasija Sevastova e poi quella tra Madison Keys e Naomi Osaka. Delle quattro semifinaliste nessuna è tra le prime dieci del mondo e dopo questa incredibile caduta di teste di serie ancora più ...

US Open 2018 - la rivincita di Nishikori e la facilità di Djokovic. Che facilità di Keys di Osaka : Un solo match veramente emozionante nella giornata numero 10 degli US Open, che ha visto completare il quadro dei quarti di finale maschili e femminili. Ne sono rimasti solo in otto, equamente divisi per sesso. Dalla prossima giornata di incontri, non ci saranno più maschi e femmine impegnati contemporaneamente: da alcuni anni, il giovedì è riservato alle semifinali femminili, il venerdì a quelle maschili, il sabato alla finale delle donne, la ...

