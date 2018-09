US Open – Maria Sharapova zittisce i critici | “questo è il periodo peggiore della mia

Tennis - US Open 2018 : si infrange il sogno di Maria Sharapova. La russa non riesce a ritrovarsi : Si sono infranti stanotte i sogni della Tennista russa Maria Sharapova (22a nel ranking WTA) di approdare ai quarti di finale degli US Open 2018. La 31enne, dopo un percorso sino a ieri stupendo senza perdere nemmeno un set, si è arresa alla spagnola Carla Suarez Navarro (24a nel ranking WTA) con il punteggio di 64 63. Un risultato inatteso ma non del tutto impronosticabile: la russa, infatti, pur arrivando al match dopo aver battuto in modo ...

US Open – Maria Sharapova è una potenza : battuta Ostapenko in due set - Kvitova ko al terzo turno : Maria Sharapova agli ottavi di finale, Kvitova si ferma al terzo turno degli US Open Maria Sharapova non lascia scampo ad una giovanissima Ostapenko nel terzo turno degli US Open. La russa numero 22 al mondo ha mandato al tappeto la 21enne lettone, decima nel ranking WTA, in soli due set. Il match di questa notte è terminato dopo un’ora e 24 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-2. Ottima prestazione della Sharapova, che agli ...

US Open – Svitolina facile al terzo turno : Maria ko in due set : Elina Svitolina manda al tappeto la tedesca Maria: l’ucraina sorride al secondo turno degli US Open Seconda sfida soddisfacente per Elina Svitolina agli US Open 2018: l’ucraina numero 7 al mondo ha mandato al tappeto la sua avversaria Maria in due set al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione. Il match è terminato dopo un’ora e 10 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3, Nulla da fare per la tedesca contro ...