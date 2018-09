US Open 2018 | prima finale Slam per Naomi Osaka | che batte Madison Keys e sfiderà Serena

US Open 2018 : Serena Williams vede il record - è in finale con la sorprendente Osaka : La statunitense, numero 26 Wta ma 17esima testa di serie, ha liquidato con un netto 6-3, 6-0 la lettone Anastasija Sevastova , 18 del mondo e 19esima testa di serie. La sorprendente giapponese, 19 ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (venerdì 7 settembre). Come vedere le partite in tv : Sarà quella tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro la prima delle semifinali in programma agli US Open di tennis: la sfida infatti andrà in scena queata sera, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 22.00 italiane, e sarà preceduta dalla finale del torneo di doppio maschile. Il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic invece daranno vita alla seconda delle semifinali maschili: il match infatti andrà ...

US Open 2018 : ciclone Serena Wiliams - è in finale! Spazzata via Anastasija Sevastova : Sono bastati 66 minuti alla statunitense Serena Williams per superare l’ostacolo rappresentato dalla lettone Anastasija Sevastova e volare in finale nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis. Punteggio conclusivo di 6-3 6-0 per la minore delle sorelle Williams, che era sotto 0-2 in avvio di partita: parziale di 12-1 nel conto dei game da quel momento in poi. Nel primo set infatti il break in apertura è dell’europea, ...

DIRETTA / Us Open 2018 S. Williams Sevastova streaming video e tv : la continuità di Serena : DIRETTA Us Open 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Sevastova (0-0) streaming video e tv : semifinale al via! : Diretta Us Open 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:46:00 GMT)

Nishikori-Djokovic - Semifinale US Open 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sarà quella tra il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic la seconda delle semifinali maschili in programma agli US Open di tennis: il match infatti andrà in scena domani, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 23.30 italiane, e sarà preceduto dall’altra Semifinale tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro. La partita sarà visibile in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player. Di ...

Nadal-Del Potro - Semifinale US Open 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sarà quella tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro la prima delle semifinali in programma agli US Open di tennis: il match infatti andrà in scena domani, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 22.00 italiane, e sarà preceduto dalla finale del torneo di doppio maschile. La partita sarà visibile in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale ...

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Sevastova streaming video e tv : Osaka - prima giapponese in una finale Slam? : Diretta Us Open 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:14:00 GMT)

US Open 2018 / Diretta S. Williams Sevastova streaming video e tv : Serena a caccia del record della Court : Diretta Us OPEN 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:52:00 GMT)

US Open 2018 : le semifinali femminili. Williams attende Sevastova - sfida incerta tra Keys ed Osaka : Nella notte italiana (a partire dall’una) cominciano le semifinali femminili agli US Open. A New York si decide, dunque, chi saranno le due giocatrici che si contenderanno l’ultimo Slam dell’anno. Prima la sfida tra Serena Williams ed Anastasija Sevastova e poi quella tra Madison Keys e Naomi Osaka. Delle quattro semifinaliste nessuna è tra le prime dieci del mondo e dopo questa incredibile caduta di teste di serie ancora più ...

US Open 2018 - la rivincita di Nishikori e la facilità di Djokovic. Che facilità di Keys di Osaka : Un solo match veramente emozionante nella giornata numero 10 degli US Open, che ha visto completare il quadro dei quarti di finale maschili e femminili. Ne sono rimasti solo in otto, equamente divisi per sesso. Dalla prossima giornata di incontri, non ci saranno più maschi e femmine impegnati contemporaneamente: da alcuni anni, il giovedì è riservato alle semifinali femminili, il venerdì a quelle maschili, il sabato alla finale delle donne, la ...

US Open 2018 - semifinali : Nadal-Del Potro e Djokovic-Nishikori. Data - programma - orari e tv : Rafael Nadal-Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic-Kei Nishikori saranno le semifinali degli US Open 2018 per quanto riguarda il tabellone maschile. Sul cemento statunitense si preannuncia grande spettacolo: da una parte lo spagnolo numero 1 del ranking ATP e detentore del titolo se la dovrà vedere contro l’arcigno argentino dopo la spettacolare battaglia nei quarti di finale contro Thiem, dall’altra il serbo vincitore a Wimbledon ...

VIDEO US Open 2018 - highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale - Nishikori vince la maratona con Cilic : Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle ...

US Open 2018 : Osaka fa grande il Giappone - storica semifinale contro Keys : Più che Chinatown, Big in Japan . A New York il tennis Giapponese scrive una pagina storica, mandando in semifinale per la prima volta due suoi atleti. Se Kei Nishikori è alla terza apparizione tra i ...