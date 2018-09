US Open 2018 | Juan Martin Del Potro è il primo finalista Nadal si ritira sotto di due set

LIVE Nadal-Del Potro - semifinale US Open 2018 in DIRETTA : è già battaglia vibrante nel primo set! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifiale degli US Open 2018, che vedrà di fronte Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Alle ore 22, i due giocatori scenderanno in campo con l’obiettivo della finale dell’ultimo Slam dell’anno. Lo spagnolo e l’argentino, rispettivamente numero 1 e 3 del mondo, si sono dati ancora una volta appuntamento sull’Arthur Ashe Stadium a un anno di distanza ...

US Open 2018 : nel doppio maschile trionfo di Mike Bryan e Jack Sock! Annichiliti Kubot-Melo : Senza storia la finale del doppio maschile degli US Open di tennis: i padroni di casa, gli statunitensi Mike Bryan (18° titolo Slam) e Jack Sock, coppia numero tre del seeding, battono 6-3 6-1 il polacco Lukasz Kubot ed il brasiliano Marcelo Melo, coppia numero sette del tabellone. Per i vincitori, nel 2018 accoppiata Wimbledon-US Open. Nel primo set servizio dominante, gli statunitensi non sfruttano l’occasione per l’allungo nel ...

Us Open 2018/ Diretta Nishikori Djokovic - Nadal Del Potro streaming video e tv - orario (tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nishikori Djokovic e Nadal Del Potro sono le due semifinali maschili nel torneo dello Slam che si gioca a New York (venerdì 7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

US Open 2018 - Del Potro vuole fermare Nadal - Djokovic favorito su Nishikori. Ci sono due azzurri nei quarti juniores maschili : Nel secondo venerdì degli US Open 2018, Flushing Meadows saluta l’avvicinarsi delle semifinali maschili. Per la prima volta dal 2012, saranno impegnati in una semifinale Slam quattro giocatori già finalisti in almeno uno di essi. Si sarebbe potuto verificare un ulteriore evento, mai accaduto nell’era Open: gli ultimi quattro giocatori rimasti tutti già campioni in uno dei quattro tornei maggiori. Non è successo perché Kei Nishikori ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights delle semifinali femminili. Serena Williams e Naomi Osaka si sfideranno per il titolo : La finale del torneo US Open 2018 in campo femminile vedrà scendere in campo Serena Williams e Naomi Osaka. Tutto facile per la 36enne statunitense che, nonostante abbia subìto immediatamente un break, ha sconfitto senza problemi la lettone Anastasija Sevastova per 6-3 6-0. Nell’altra semifinale invece Naomi Osaka diventa la prima tennista giapponese ad approdare in finale di un torneo Grande Slam, grazie alla vittoria in due set contro la ...

US Open 2018 : Serena Williams ad un passo dal record - ma la predestinata Naomi Osaka sogna il primo Slam : C’è chi va a caccia di un incredibile record e chi invece sogna il suo primo titolo Slam della carriera. Il passato, presente e futuro del tennis femminile mondiale si intrecciano nella finale degli US Open 2018, che metterà di fronte Serena Williams e Naomi Osaka. L’americana ed ex numero uno del mondo è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo modo il record di Margareth Court. E’ ...

Serena Williams-Osaka - Finale femminile US Open 2018 : data - programma - orari e tv : Il torneo US Open in campo femminile volge ormai al termine. Domani, sabato 8 settembre, alle ore 22.00 italiane si scontreranno Serena Williams, numero 26 del ranking WTA, e Naomi Osaka, numero 19. In palio il quarto e ultimo Grande Slam dell’anno solare in corso. La statunitense ex numero uno finora ha perso soltanto un set, agli ottavi di Finale contro l’estone Kaia Kanepi. La 36enne detentrice di 23 titoli del Grande Slam va a ...

US Open 2018 : prima finale Slam per Naomi Osaka - che batte Madison Keys e sfiderà Serena Williams : Per la prima volta nella storia una giapponese giocherà una finale di un torneo del Grande Slam. Succede per merito di Naomi Osaka, che ha superato Madison Keys con il punteggio di 6-2 6-4 e si è guadagnata la sfida a Serena Williams prevista per il pomeriggio americano (corrispondente alla sera italiana) di sabato. La nipponica di origini haitiane ha giocato fin da subito una partita di alto livello, sfruttando una fallosità piuttosto elevata ...

US Open 2018 : Serena Williams vede il record - è in finale con la sorprendente Osaka : La statunitense, numero 26 Wta ma 17esima testa di serie, ha liquidato con un netto 6-3, 6-0 la lettone Anastasija Sevastova , 18 del mondo e 19esima testa di serie. La sorprendente giapponese, 19 ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (venerdì 7 settembre). Come vedere le partite in tv : Sarà quella tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro la prima delle semifinali in programma agli US Open di tennis: la sfida infatti andrà in scena queata sera, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 22.00 italiane, e sarà preceduta dalla finale del torneo di doppio maschile. Il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic invece daranno vita alla seconda delle semifinali maschili: il match infatti andrà ...

US Open 2018 : ciclone Serena Wiliams - è in finale! Spazzata via Anastasija Sevastova : Sono bastati 66 minuti alla statunitense Serena Williams per superare l’ostacolo rappresentato dalla lettone Anastasija Sevastova e volare in finale nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis. Punteggio conclusivo di 6-3 6-0 per la minore delle sorelle Williams, che era sotto 0-2 in avvio di partita: parziale di 12-1 nel conto dei game da quel momento in poi. Nel primo set infatti il break in apertura è dell’europea, ...

