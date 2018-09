Uragano Florence | aggiornamenti terribili per gli USA | New York | Washington | Filadelfia e

meteoweb.eu

: RT @Emergenza24: [07.09-19:40] Oceano Atlantico #Bermuda #Bermude preoccupazione passaggio #uragano #Florence – Info e aggiornamenti: https… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: [07.09-19:40] Oceano Atlantico #Bermuda #Bermude preoccupazione passaggio #uragano #Florence – Info e aggiornamenti: https… - Faby7Roma3 : RT @Emergenza24: [07.09-19:40] Oceano Atlantico #Bermuda #Bermude preoccupazione passaggio #uragano #Florence – Info e aggiornamenti: https… - Emergenza24 : [07.09-19:40] Oceano Atlantico #Bermuda #Bermude preoccupazione passaggio #uragano #Florence – Info e aggiornamenti… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sono impressionanti gli ultimidei principali modelli meteorologici sull’, la tempesta oceanica che nelle ultime ore ha momentaneamente perso potenza (Mercoledì sera era undi 4ª categoria, adesso è una “Tropical Storm“) per condizioni locali meteo-marine, ma nei prossimi giorni diventerà nuovamente un “mostro” transitando sulle acque comprese tra le Bahamas e le Bermude dove potrebbe diventare addirittura undi 5ª categoria prima di abbattersi sulla costa orientale degli Stati Uniti d’America. L’allarme per gli USA è per la metà della prossima settimana: il rischio che l’arrivi nei Paesi atlantici degli State’s è compreso tra Giovedì 13 e Lunedì 17 Settembre. Mancano quindi ancora un bel po’ di giorni per lanciare un allarme preciso e specifico, ma grandi città ...