Uomini e Donne | Alessandro Calabrese | “Giulia De Lellis? Si è salvata!”

Anticipazioni Uomini e Donne - scontro acceso : Sara Affi Fella torna e attacca il suo ex : Lunedì 10 settembre ripartirà la nuova edizione di Uomini e Donne e, stando alle Anticipazioni della prima puntata del trono classico, ne vedremo di belle. In studio ci sarà uno scontro acceso tra due ex fidanzati. Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella litigheranno davanti alle telecamere di Canale 5. A rivelare questa indiscrezione bomba è stato il giornale 'Magazine 361' e pare che il motivo della discussione sia la loro misteriosa ...

Uomini e Donne - Chiara Carcone contro Angelo Pisano : "Si vedeva con una mia amica a spese della redazione" La replica : Volano stracci tra due (ex?!) partecipanti del trono over di Uomini e Donne. Chiara Carcone, ex corteggiatrice di Sossio Aruta, sui social, ha lanciato una decisiva stoccata nei confronti di un altro cavaliere del programma di Maria De Filippi, Angelo Pisano, reo, a suo dire, di frequentare una sua amica a spese della redazione. Ecco il post incriminato:prosegui la letturaUomini e Donne, Chiara Carcone contro Angelo Pisano: "Si vedeva con ...

oggi Uomini e Donne, Clarissa e Federico di nuovo insieme in America: Gregucci sorprende la Marchese In queste ultimissime settimane si è parlato davvero molto di Clarissa e Federico. Per un po' di tempo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato la sua casa in America per trascorrere qualche giorno con la famiglia in

Uomini e Donne - Mario Serpa : "L'amore? Basta con le relazioni che sono meno della metà di niente" : Mario Serpa, intervistato dalla rivista Albatros, ha raccontato di essersi concentrato, negli ultimi mesi, quasi esclusivamente sul lavoro dopo la fine della relazione con Claudio Sona: Quest’estate sono stato molto impegnato a livello professionale, però sono soddisfatto delle mie scelte! Non penso che ci siano stati cambiamenti nel mio modo di essere, onestamente, sono sempre il solito Mario che esce la mattina, come la maggior parte ...

Uomini e donne - Anna Munafò torna single a un passo dalle nozze : “Pensavo fosse amore e invece era un calesse”. È delusa Anna Munafò, ex tronista di Uomini e donne – dove aveva scelto Emanuele Trimarchi – che si sarebbe dovuta sposare il 4 maggio 2019 con Matteo Milioti. Quel giorno, invece, non ci sarà “nessuna marcia nuziale, soltanto il mio tacito requiem e immenso cordoglio”, come cantava Carmen Consoli in Fiori d’arancio. La ragazza vuota il sacco con Uomini e ...

Uomini e donne - è finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna : Hanno lottato tanto per aversi, ma alla fine si sono persi. La storia d’amore più chiacchierata dell’autunno 2017, quella tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna è arrivata al capolinea. Lo annuncia lei a Uomini e donne magazine nel numero in edicola venerdì 7 settembre: “[…] Le abbiamo tentate, provate tutte […] Il nostro amore, la nostra storia si è rotta […]” spiega. I due si erano conosciuti a Uomini e donne, lei corteggiava Luca Onestini ...

Uomini e Donne anticipazioni : MARIO SERPA assente alla prima registrazione : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni di Uomini e Donne, vi avevamo parlato del ritorno nel dating show di MARIO SERPA in veste di opinionista: archiviata la sua storia travagliata con l’ex tronista Claudio Sona, il ragazzo aveva dichiarato, nel corso di una serata in discoteca, che si sarebbe riaffacciato nel programma condotto da Maria De Filippi. Le cose, almeno per il momento, non sono però andate così. Nella varie ...

“Davvero?”. Uomini e Donne - subito un colpo di scena pazzesco : Gemma Galgani resta di sasso : Uomini e Donne scalda i motori: la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 10 settembre e, essendo un programma registrato, sappiamo già che ripartirà dal trono over. È anche noto che quest’anno non ci sarà Giorgio Manetti in studio. Il Gabbiano, uno dei grandi protaognisti delle passate stagioni, giorni fa ha ufficializzato il suo abbandono al programma che gli ha dato popolarità per dedicarsi a un nuovo progetto ...

Uomini e Donne, Anna Munafò: la fine della storia con Matteo Milioti Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne arrivata seconda a Miss Italia nel 2005, ha confessato la fine della storia d'amore con Matteo Milioti. I due avrebbero dovuto sposarsi il prossimo anno, ma qualcosa è andato storto. La Munafò era innamoratissima, tanto

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - video : il ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : tutti pazzi per Carolina - primi scontri tra Luigi e Lorenzo? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: tutti pazzi per Carolina Meschini, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi già rivali per conquistarla.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Gossip - Uomini e donne : Soleil Sorge e Marco Cartasegna si lasciano - il commento di Federica Benincà : ‘Abbiamo deciso ufficialmente di mettere fino a questa relazione perché non eravamo più felici come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto’. Queste le parole usate da Soleil Sorge per annunciare la fine della storia d’amore con Marco Cartasegna. Un amore chiacchierato sin dall’inizio, sin da quando l’ex fidanzato di Soleil, Luca Onestini, si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, un amore che, però, ...

Uomini e Donne Oggi, Federica Benincà: lungo messaggio sulla rottura tra il suo ex Marco Cartasegna e Soleil La notizia di Oggi ha sorpreso un po' tutti i fan di Uomini e Donne: Marco Cartasegna e Soleil Sorge si sono lasciati. L'annuncio è arrivato dall'italo-americana via social. Immediata la reazione di tanti beniamini della coppia

SOLEIL SORGÈ E MARCO CARTASEGNA SI SONO LASCIATI/ Uomini e donne - video : l'esclusiva rilasciata al magazine : SOLEIL Sorge e MARCO CARTASEGNA si SONO LASCIATI. Lo scoop arriva attraverso Instagram, dalle Instagram Stories della ragazza che ha dichiarato: "Ad agosto abbiamo preso una pausa, poi..." (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 20:05:00 GMT)