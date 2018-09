“Uno schifo!” Incidente choc | dramma per la campionessa olimpionica | paralizzata Il

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 settembre 2018) Lo scorso giugno, subito dopo il terribile, in Germania aveva preso il via una iniziativa di crowfounding, una raccolta fondi per aiutare Kristina e la sua famiglia: #staystrongkristina è l’hashtag, staystrongkristina.de il sito di riferimento perché – come dice il titolo della pagina – improvvisamente tutto è diverso. “Questa piccola donna adesso ha carisma e un atteggiamento contagioso, ma ora dobbiamo stare insieme e sostenere lei e la sua famiglia lungo la strada. #staystrongkristina… improvvisamente tutto cambia”. si leggeva sul sito di raccolta fondi. E purtroppo tutto cambia davvero. Perché Kristina Vogel è rimastaalle gambe. Lo racconta lei stessa in una lunga intervista concessa al giornale tedesco der Spiegel: ha perso l’uso degli arti inferiori, cadendo nell’subito durante l’allenamento del 26 ...