Università | Conte ci ripensa | dopo le polemiche non correrà per una cattedra alla Sapienza

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria «Nessun conflitto d’interessi - ma non parteciperò» : Il presidente del Consiglio avrebbe dovuto sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. E lui chiarisce: «Non potrò partecipare»

Conte : rivedrò domanda a Università : 20.18 "Gli impegni istituzionali mi impongono di riconsiderare questa domanda" di "trasferimento" alla Sapienza. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Conte riguardo alle notizie di una sua richiesta di trasferimento all' Università La Sapienza di Roma, rispondendo alla domanda di un cronista. "Sicuramente -aggiunge il premier- lunedì non potrò partecipare" alla prova di inglese "per impegni pregressi".

