Universiadi | vertice con Basile | il segretario Fisu promuove Napoli

Universiadi - Comune e Regione divisi all'ultimo vertice : tutti i poteri al governo : Tocca a Luciano Garella la parola sul villaggio degli atleti: il soprintendente alle Belle Arti è stato invitato al vertice a Palazzo Chigi per esprimere la sua posizione sull'insediamento delle ...

Caos Universiadi - Giorgetti accelera : vertice anticipato : Domani si decidono i destini delle Universiadi : è stato anticipato di un giorno il vertice di Roma in cui si deve trovare una soluzione al problema principale di Napoli 2019, quello...

Vertice a Palazzo Chigi per le Universiadi . De Luca : ok navi e piccolo villaggio : 'Credo si sia fatto un passo avanti: c'è piena disponibilità da parte delle istituzioni e uno spirito collaborativo. Ovviamente ci sono dei problemi ma la conclusione di questa sera è quella che si ...

Universiadi - vertice a Palazzo Chigi. Malago : 'Rinvio al 13 luglio per decidere sul villaggio' : 'Per le Universiadi c'è un rinvio della cabina di regia al 13 luglio, sempre qui a Palazzo Chigi con gli stessi protagonisti, per avere la certezza che si possano fare. Questo è lo stato dell'arte'. È ...