Una stretta di mano? No | grazie Quando la pace non è cosa fatta

Norme anti-corrotti/ Le garanzie travolte da Una stretta inefficace : Il progetto, l'ennesimo, per una 'definitiva' lotta alla corruzione, è dunque in cantiere: gli arnesi sono sempre gli stessi: nuovi reati e pene più severe; con l'aggiunta del Daspo e dell'agente ...

Elevamento della qualità e upgrading - creare Una più stretta comunità sino-africana dal futuro condiviso : ... non interferire negli affari interni dell'Africa, non imporre la propria volontà sugli altri, non aggiungere alcuna condizione politica agli aiuti verso l'Africa e non ricercare il proprio interesse ...

Turchia - Banca centrale verso Una stretta sui tassi : La Turchia si prepara a prendere contromisure per frenare l'inflazione che nel mese di agosto è schizzata al 17,9% . "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione indicano significativi ...

Rimini - mamma no-vax ‘costretta’ a vaccinare il figlio : un TribUnale le dà torto : Lite tra due coniugi finisce in Tribunale: il bimbo, figlio di genitori separati, verrà vaccinato, secondo quanto aveva chiesto il padre del piccolo.Continua a leggere

Lost - Evangeline Lilly rivela : “Fui costretta a girare Una scena di nudo : ero mortificata e stavo tremando” : Otto anni dopo la messa in onda dell’ultima stagione del popolare telefilm Lost, l’attrice Evangeline Lilly, interprete di Kate Austen, ha rivelato alcuni episodi traumatici da lei vissuti durante le riprese. “Durante la terza stagione ho avuto una brutta esperienza sul set, quando mi hanno praticamente messa alle strette per fare una scena parzialmente nuda e sentii di non aver alcuna scelta. Ero mortificata e stavo tremando quando ...

Dazi - Trump studia Una nuova stretta su 200 miliardi di beni cinesi. Borse incerte in attesa della Fed : ... ovvero il 40 per cento dell'export asiatico verso la prima economia mondiale. Una simile tariffa doganale sarebbe più del doppio di quanto proposto lo scorso giugno, quando fu aperto un periodo di ...

Dazi - Trump prepara Una nuova stretta contro la Cina : su le tariffe per 200 miliardi di import : ... ieri nel corso di una riunione, il Politburo, potente organo governativo cinese, ha fatto il punto sulle 'nuove sfide' affrontate dall'economia cinese in mezzo ai 'notevoli cambiamenti nell'ambiente ...

Costretta a vivere rinchiusa in Una stanza. Salvata dalla Polizia Municipale : ALESSANDRIA - Una donna disabile è stata Salvata dal'intervento della Polizia Municipale intervenuta per il forte odore proveniente dall'appartamento. È successo in via Brescia, nel centro della città.

WhatsApp : Una stretta sulle fake news limitando la funzione per inoltrare messaggi : La diffusione delle fake news è uno dei fenomeni che attraverso la rete e le piattaforme social ha conosciuto una espansione globale senza precedenti, rendendo sempre più semplice creare una notizia falsa e diffonderla nel mondo rendendola addirittura virale. Il fenomeno è ancora più preoccupante quando viene sfruttato per alterare le opinioni delle persone creando un vero e proprio rischio per la sicurezza, tanto da provocare disordini ...

Cambio ai vertici di Fca – Il sindaco Appendino auspica ad Una stretta collaborazione : “spero sia come con Marchionne” : Chiara Appendino commenta il Cambio dell’amministratore delegato di Fca, il sindaco spera ad una collaborazione simile a quella con Marchionne “Dopo i quattordici anni passati da Sergio Marchionne alla guida di Fiat prima e poi di Fca, ora il timone, come deciso questo pomeriggio dal cda, passa a Mike Manley, a cui auguro di mantenere Fca ai vertici del mercato internazionale dell’auto raggiunti dal suo predecessore e ...

Parma - vittima di tratta costretta a prostituirsi : il terribile racconto di Una minorenne : La giovane nigeriana ha ricostruito con gli agenti della municipale il lungo e doloroso viaggio dall'Africa durante il quale è stata costretta a subire abusi di ogni tipo

Sisma - delegazione Fdi a casa di Nonna Peppina : "Dopo terremoto costretta a vivere in Una roulotte" : Una delegazione di deputati-sindaci di Fratelli d'Italia guidata da Paolo Trancassini, sindaco di Leonessa e Francesco Acquaroli, già sindaco di Potenza Picena, si è recata nelle Marche per visitare i ...

Migranti - Salvini invia Una circolare ai prefetti : stretta sulle richieste di asilo : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...