Una mamma uccide i figli disabili e tenta il suicidio | sul ' dopo di noi' va fatto

Cagliari : 64enne uccide 2 figli disabili - poi si spara/ Mandas - il Sindaco : "Una mamma eroica" : Cagliari, donna uccide i due figli disabili poi tenta il suicidio. Ultime notizie, dramma famigliare verificatosi nelle scorse ore a Mandas, in Sardegna: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:04:00 GMT)

Anna Foglietta : «Sono andata dallo psicologo per diventare Una mamma narcisista» : VENEZIA - Protagonista di Un giorno all'improvviso, film di Ciro D'Emilio presentato ieri a Venezia , Biennale Cinema, sul rapporto tra una madre difficile e il figlio aspirante calciatore, Anna ...

Mamma fuma Una sigaretta offertale da uno sconosciuto e crolla a terra : “Era droga degli zombie” : Ciara Tynan, 30enne irlandese, stava aspettando l'autobus con sua figlia di 18 mesi a Dublino, quando un ragazzo le si è avvicinato e le ha offerto una sigaretta già rollata. La donna per non perdere tempo ha deciso di accettarla: “È stata sicuramente la peggiore esperienza della mia vita" dice ora.Continua a leggere

“Kayden - amore di mamma”. Deve sottoporsi a un delicato intervento - viene lasciato morire in Una corsia di ospedale a soli 20 mesi. L’assurdo motivo : I casi di malasanità sono all’ordine del giorno. Le strutture ospedaliere, specie al Sud, spesso e volentieri si ritrovano a lavorare in condizioni pessime. Nei mesi scorsi, ad esempio, a Napoli, in Campania, sono state diverse le denunce di pazienti lasciati nei corridoi poiché privi di posto letto. O a Reggio Calabria, questa estate, il caso dei cartoni di carta a fare da gesso. Dunque, sicuramente l’Italia non può far la morale a ...

Beyoncé compie 37 anni. Ma per sua mamma resta sempre Una bambina : «Buon compleanno alla persona col cuore più generoso che ci sia». Così Tina Knowles, mamma di Beyoncé, fa gli auguri alla figlia che oggi, 4 settembre, compie 37 anni. Un tenero messaggio al fianco di una foto che ritrae la regina del pop quando aveva appena 4 mesi: «All’epoca non riuscivo a controllare l’entusiasmo, l’orgoglio e l’amore che provavo guardandoti. Sei così brillante che riesci a rendere migliore qualsiasi cosa tocchi. A volte non ...

Rientro a scuola : Una mamma su 3 teme la presenza di insetti per i rischi alla salute dei figli : Settembre è sinonimo di Rientro a scuola e lo squillo della campanella significa ritornare a quella routine fatta di compiti, riunioni con gli insegnanti, corsi sportivi pomeridiani e impegni familiari. A complicare le cose ci sono vecchie e nuove preoccupazioni, ad esempio quelle legate all’igiene e alla presenza di infestanti nei luoghi abitualmente frequentati dai propri figli. Questo uno dei temi indagati nel corso di una recente ricerca ...

Jennifer Garner - così sopravvive Una mamma (alle vacanze dei figli) : Meglio riderci su. Alle ultime settimane turbolenti, Jennifer Garner, 46 anni, preferisce rispondere con ironia. Dopo aver accompagnato l’ex marito Ben Affleck in rehab, per il terzo ricovero con l’intenzione di «guarire dall’alcol», l’attrice è tornata a dedicarsi ai loro tre figli (Violet, 12, Seraphina, 9, e Samuel, 6). E se sul ritorno in rehab dell’ex non pronuncia una parola, su Instagram racconta ...

Siciliana scomparsa da un mese. Il sindaco : 'Chi sa parli - è Una mamma di 4 figli' : Gessica Lattuca , 27 anni, di Favara, è scomparsa ormai dal 12 agosto: oltre tre settimane dopo la sua sparizione, denunciata dai familiari due giorni dopo, il sindaco del comune dell'agrigentino ...

Siciliana scomparsa da un mese. Il sindaco : 'Chi sa parli - è Una mamma di 4 figli' : Gessica Lattuca , 27 anni, di Favara, è scomparsa ormai dal 12 agosto: oltre tre settimane dopo la sua sparizione, denunciata dai familiari due giorni dopo, il sindaco del comune dell'agrigentino ...

The Flash 5 : Iris - Una mamma orsa per Nora : The Flash 5 news – Che tipo di mamma sarà Iris nella quinta stagione? L’arrivo inaspettato di Nora Allen provocherà contrasti e contraddizioni nel personaggio di Candice Patton. L’attrice crede infatti che il rapporto con la figlia sarà freddo e distaccato, ma allo stesso tempo Iris si dimostrerà protettiva. The Flash 5 rivoluzionerà sotto molti aspetti la vita dell’eroina, anche dal punto di vista professionale. The ...

Nadia Toffa/ In versione zia dopo la dedica alla mamma : “Che fortUnata che sono” : Nadia Toffa in versione zia dopo la dedica alla mamma: “Che fortunata che sono”, scrive su Instagram l'inviata de Le Iene. Le ultime notizie sulla giornalista bresciana(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Marina Di Guardo - Madre Di Chiara Ferragni/ Occhi puntati sulla mamma della sposa : "Una siciliana nordica" : Marina Di Guardo, 55 anni, con un passato da modella, è la Madre di Chiara Ferragni. Oggi è una scrittrice di libri noire e ha altre due figlie, Valentina e Francesca(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:00:00 GMT)

“E tu saresti Una brava mamma?”. Pubblica Una foto col figlio e finisce nella bufera : Tra le attività immancabili per una vip di tutto rispetto durante i mesi estivi, oltre agli immancabili selfie mozzafiato in riva al mare e a qualche frase romantica da regalare di tanto in tanto ai fan tramite social, ci sono gli scatti in compagnia dei propri figli, così da mostrare a tutti il divertimento e l’aria spensierata che si respira in famiglia e aggiornali sulla crescita dei rispettivi pargoletti. Con ...

Incidente tremendo - muore Una giovane mamma : feriti il marito e quattro figlioletti : Lo schianto è avvenuto sulla statale 115 a Sciacca, in provincia di Agrigento. Nulla da fare per Vita Gatto, la donna è...