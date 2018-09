Una carta d' identità digitale per evitare altri Cambridge Analytica

L'ex Pescara Mathias Pogba è fuori forma : scartato da Una squadra di Serie C tedesca : La famiglia Pogba spaccata sportivamente a metà. Da una parte Paul, fresco vincitore del Mondiale con la Francia e stella del Manchester United; al polo opposto Mathias, il più grande dei tre fratelli,...

Carta d'identità - Salvini beffato : cambiano i moduli ma padre e madre non compaiono da nessUna parte : Nei vecchi moduli, tra l'altro, non compariva genitore 1 e 2 ma la formulazione burocratica "genitore 1°" e "genitore 2°"

TEMPTATION ISLAND VIP / Una coppia è stata scartata all'ultimo momento dal programma : ecco di chi si tratta : TEMPTATION ISLAND Vip, il cast della prima edizione in onda a settembre è stato scelto. Ma una coppia, potenzialmente, è stata scartata. Di chi si tratta?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 08:47:00 GMT)

L'Eco cartaceo torna in edicola - corri a prenotare Una copia : Cronaca, curiosità e tanto sport con la cessione del titolo di volley di serie B della Pallavolo Agnone e poi il calcio con tutte le novità in casa Olympia che si prepara alla dodicesima stagione ...

Villa comUnale di Vietri sul Mare spettacolo teatrale Le Genoveffe compagnia Teatri di Carta : ... omaggio al Maestro Giovanni Procida, Musiche di Frederick Delius, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn Clarinetto solista Sabato Morretta direttore Giulio Marazia Inizio degli spettacoli ore ...

Costituzionaliste scrivono a Casellati e Fico : "Solo uomini negli organi di garanzia : Una violazione della carta" : Le professoresse ordinarie e associate di Diritto costituzionale delle università italiane non hanno per niente apprezzato che 21 su 21 degli eletti al Csm, alla Consulta, e, il giorno prima, agli organi delle magistrature speciali sono uomini. Tutti uomini. Una circostanza che appare una sconfessione dell'art.51 della Carta sulle pari opportunità.Così le socie dell'Associazione italiana costituzionalisti hanno scritto una ...

Ferzan Ozpetek dal cinema a Netflix con la passione per La casa di Carta e Gomorra : pronta Una serie sulla scia de Il Miracolo? : A quanto pare il successo de Il Miracolo potrebbe ancora una volta cambiato le carte nel mondo della serialità italiana proprio come anni fa, ormai 5, fece Gomorra. Un altro modo di leggere la serialità è possibile e finalmente il sovrannaturale potrebbe essere pane per i denti degli italiani a cominciare dal grande Ferzan Ozpetek. Ad alzare il velo su questa possibilità è stato proprio il regista che, ospite al Giffoni Film Festival, ha ...

Torino - quattro ore per Una carta d'identità : la mia odissea tra i dannati dell'Anagrafe : Un incubo fare il documento per due bambini. Il racconto in prima persona: code, liti, indicazioni errate. E in attesa, sulle scale di via della Consolata, c'è pure una mamma che allatta

Torino - quattro ore per Una carta d'identità : odissea tra i dannati dell'Anagrafe : Un incubo fare il documento per due bambini. Il racconto in prima persona: code, liti, indicazioni errate. E in attesa, sulle scale di via della Consolata, c'è pure una mamma che allatta

LETTURE/ "La Casa di Carta" - quanta umanità nasconde Una rapina in banca : Trasmesso sul canale a pagamento Netflix, "La Casa di carta" si è rivelata una delle serie più interessanti dell'ultima stagione per i suoi molteplici significati. LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:09:00 GMT)MATURITA' 2018/ Esame di Stato, prima prova: attenti ai dubbi di Italo SvevoLETTURE/ "Cari fanatici", le parole di Amos Oz contro la catastrofe

"Rimborso Enel da 85 euro" - ma è Una mail truffa per rubare i dati della carta di credito : Altro giro, altro tentativo di phishing. O, in parole povere, una nuova fregatura nella posta in arrivo. Qualche settimana fa era accaduto ai clienti di Unicredit , stavolta tocca a quelli di Enel. L'...

Carta & cartone - 10 regole per Una raccolta di qualità : Roma, 16 lug. ., AdnKronos, - Puntare ad una raccolta differenziata di qualità. E' questo l'obiettivo di Comieco, il consorzio nazionale recupero e riciclo di imballaggi a base cellulosica, che ...

Carta & cartone - 10 regole per Una raccolta di qualità : Roma, 16 lug. . (AdnKronos) – Puntare ad una raccolta differenziata di qualità. E’ questo l’obiettivo di Comieco, il consorzio nazionale recupero e riciclo di imballaggi a base cellulosica, che ricorda le 10 regole da seguire nella raccolta di Carta e cartone. 1. Solo Carta e cartone: no a nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (come ad esempio il film di plastica che avvolge le riviste). 2. ...

La filiera della carta stampata nell’era digitale : il punto con Una storica impresa della Capitale : Svolgono un mestiere storico. Per decenni, prima dell’avvento dell’era del web, hanno rappresentato un anello fondamentale nella catena che ha reso possibile la libera circolazione di notizie ed idee, in Italia e nel resto del mondo. Di chi si tratta? Degli operatori che, ancora oggi, ogni notte distribuiscono i giornali freschi di stampa presso edicole, enti pubblici, scuole, università, nonché grandi e piccole aziende, ...