Un trailer gameplay ci mostra in dettaglio Blackout | ecco la modalità battle royale di

Yakuza Kiwami 2 : Recensione - trailer e Gameplay : Dopo Yakuza Kiwami, Yakuza 0, e Yakuza 6, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Yakuza Kiwami 2, su gentile concessione Kochmedia. Yakuza Kiwami 2 Recensione Dopo gli eventi che hanno visto protagonista Kaazuma Kiryu nel precedente capitolo per le strade di Kamurocho, la storia prosegue con Kiwami 2, nell’attesa di mettere le mani sui successivi Yakuza usciti su PS3 ma in fase di sviluppo anche su PS4. Come ...

Elea : Recensione - trailer e Gameplay : Quest’oggi vi porteremo nel surreale mondo di Elea con la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul primo Episodio della serie su gentile concessione SOOEDESCO. Elea Recensione Elea è un’avventura in prima persona sviluppata da Kyodai e pubblicata come anticipato da SOEDESCO, nota per aver distribuito numerosi titoli tra cui il celebre Among the Sleep. Ci troviamo nel 2073, sulla Terra una misteriosa malattia ...

PES 2019 : Recensione - trailer e Gameplay : Quest’oggi per la prima volta sul portale, abbiamo il piacere di condividere con voi la nostra Recensione di PES 2019, su gentile concessione Konami, ricordandovi che il gioco è disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 31 Agosto. PES 2019 Recensione Partiamo fin da subito informando i lettori che purtroppo quest’anno oltre ad alcune licenze ufficiali è assente anche la Champions League, ma in compenso il team ha lavorato ...

Daemonical : Recensione - trailer e Gameplay : Dopo Friday 13 arriva Daemonical, un’esperienza horror incentrata sul multiplayer, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul gioco in Anteprima via Steam. Daemonical Recensione Un gruppo giovanile si reca su un’isola abbandonata e remota, uno di loro viene impossessato da un’entità malvagia, gli altri dovranno scampare alla morte trovando un modo per esorcizzare lo spirito e ...

Western 1849 Reloaded : Recensione - trailer e Gameplay : Quest’oggi vogliamo portarvi nel Far West con la nostra Recensione di Western 1849. Dopo il lancio su PC Steam avvenuto diversi anni fa, lo sparatutto Western arriva anche su Nintendo Switch per pochi euro. Western 1849 Reloaded Recensione Western 1849 Reloaded richiama per certi versi il celebre Wild Guns, portando il giocatore nell’antico West, tra criminali, bordelli e saloon. Dopo la breve introduzione iniziale veniamo ...

Firewall Zero Hour : Recensione - trailer e Gameplay : Dopo Bravo Team arriva Firewall Zero Hour, una nuova esperienza in realtà virtuale con supporto Dual Shock 4, Move e AIM Controller, ed oggi su gentile concessione Sony vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Firewall Zero Hour Recensione Firewall Zero Hour è uno sparatutto tattico in prima persona, sviluppato in esclusiva per il Playstation VR. Lo scopo principale del gioco è quello di formare una squadra ...

Molecats : Recensione - trailer e Gameplay : In un periodo dove sparatutto, action e platform la fanno da padrone,arriva Molecats, un puzzle game molto interessante che abbiamo avuto modo di provare per voi, ed oggi vogliamo proporvi la nostra Recensione. Molecats Recensione Molecats ci porta in un mondo composto da blocchi, lo scopo del gioco è quello di modificare il percorso permettendo ai gatti di avanzare, giungendo dunque al termine del livello. I livelli si suddividono in ...

Freedom Planet : Recensione - trailer e Gameplay : Dopo il lancio avvenuto su PC, Mac, Linux, WiiU e PS4, Freedom Planet approda anche su Nintendo Switch, ed oggi su gentile concessione Decibel vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Freedom Planet Recensione Il mondo di Avalice è stato invaso dalle forze del male, nei panni di Lilac, Carol e Milla dovremo riportare la pace nel regno. 2 i personaggi presenti fin da subito, Lilac e Carol, con la possibilità di ...

Far Cry 5 – Dannati Luridi Zombi : Recensione - trailer e Gameplay : Dopo Ore di Tenebra e A Spasso su Marte, Ubisoft ha reso disponibile la terza e ultima espansione per Far Cry 5 intitolata “Dannati Luridi Zombi“, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Far Cry 5 – Dannati Luridi Zombi Recensione Sopravvissuti alle rigogliose foreste del Vietnam e di ritorno dal pianeta rosso, ci ritroviamo a fronteggiare centinaia di Zombi in set cinematografici narrati ...

Blade Strangers : Recensione - trailer e Gameplay : Cosa succede quando Shovel Knight incontra Isaac? Semplice, nasce un picchiaduro. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Blade Strangers, che abbiamo avuto modo di provare e mostrare in Anteprima sul nostro canale Twitch, su gentile concessione di Nicalis. Blade Strangers Recensione Come anticipato, Blade Strangers è un picchiaduro 2D vecchia scuola, il cui roster è composto dai più ...

F1 2018 : Recensione - trailer e Gameplay : Come accade ogni anno durante il periodo estivo, abbiamo messo le mani sulla nuova edizione della Formula 1 su gentile concessione Kochmedia, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. F1 2018 Recensione F1 2018 propone tutti i contenuti che abbiamo apprezzato nelle passate edizioni con il ritorno della modalità carriera, tutte le vetture e circuiti della stagione attuale oltre che delle novità per ...

Shenmue 1 & 2 : Recensione - trailer e Gameplay : Sono trascorsi molti anni dall’ultima volta che abbiamo messo le mani su Shenmue, ed oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostra Recensione della recente collection rimasterizzata, premettendovi che i voti assegnati sono rivolti al lavoro svolto dal team in questa rimasterizzazione e non al titolo in se. Shenmue 1 & 2 Recensione Correvano i primi anni del 2000 quando Shenmue fece il suo esordio ...