Un fulmine colpisce il basamento della statua di Garibaldi a Roma

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - rilevati “spostamenti e lesioni” : Durante il temporale di questa mattina – spiega la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali – un fulmine ha colpito lo spigolo nord-occidentale del basamento in granito che sostiene la statua equestre di Garibaldi al Gianicolo. I tecnici della Sovrintendenza Capitolina, accorsi immediatamente sul posto, con l’ausilio di una piattaforma aerea, hanno rilevato “delle lesioni e lo spostamento dei blocchi sul prospetto nord ...

fulmine colpisce STATUA GARIBALDI : CROLLA PEZZO/ Video - Roma ultime notizie : “Si valuta stabilità cavallo” : Roma, STATUA Giuseppe GARIBALDI colpita da un FULMINE. Video ultime notizie, CROLLA parte del basamento, fortunatamente non si sono verificati feriti ne gravi danni(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - in corso le verifiche dei vigili del fuoco : Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo in piazzale Garibaldi al Gianicolo per una verifica strutturale della statua equestre: un fulmine avrebbe colpito la base del monumento. Non si segnalano feriti o danni importanti. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno chiesto il transennamento della piazza, consentendo la circolazione delle auto. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce monumento di Garibaldi al ...

fulmine colpisce una tettoia - folgorati due adolescenti : Choc fortissimo per due ragazzi nel Bresciano che sono stati portati in ospedale per i controlli del caso. Un Fulmine si è abbattuto sulla tettoia del punto acqua comunale a Castegnato, nel Bresciano, ...

Maltempo - un fulmine colpisce un’abitazione a Majano : villetta a fuoco : Un fulmine all’alba ha colpito il tetto di una villetta alla periferia di Majano (Udine) provocando un incendio che ha praticamente distrutto la copertura dell’abitazione. La scarica elettrica ha interessato la parte alta del tetto, quella in lamiera. In pochi istanti le fiamme si sono diffuse su tutta la copertura dell’abitazione. A dare l’allarme, i proprietari che si trovavano in casa. Sul posto sono intervenuti i ...

fulmine colpisce centralina : semafori in tilt sulla Gianicolense : Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un Fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono saltati vari impianti in zona ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce una centralina - semafori in tilt : Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono ‘saltati’ vari impianti in zona Monteverde: a piazza San Giovanni di Dio, circonvallazione Gianicolense e piazza Ippolito Nievo. La polizia locale invita alla prudenza nelle zone interessate. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce una centralina, semafori in tilt ...

La Spezia - un fulmine colpisce chiesa a Beverino : crolla parte di campanile : Un fulmine colpisce il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia e ne fa crollare una porzione. È accaduto questa notte secondo quanto riferiscono i vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 per il crollo. Nessuna persona è stata coinvolta. Il crollo ha interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale. Ricevuta la segnalazione della caduta, la ...

fulmine colpisce una chiesa a Beverino - crolla parte del campanile - : Nella notte tra il 31 agosto ed il 1 settembre, il maltempo nello Spezzino ha causato diversi danni. Secondo i Vigili del Fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta. Ora la struttura dovrà essere ...

fulmine colpisce una chiesa a Beverino - crolla parte del campanile : Fulmine colpisce una chiesa a Beverino, crolla parte del campanile Nella notte tra il 31 agosto ed il 1 settembre, il maltempo nello Spezzino ha causato diversi danni. Secondo i Vigili del Fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta. Ora la struttura dovrà essere oggetto di verifiche tecniche Parole chiave: ...

La Spezia - fulmine colpisce chiesa : crolla campanile : Roma, 1 set. (AdnKronos) - Un fulmine colpisce il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia e ne fa crollare una porzione. E' accaduto questa notte secondo quanto riferiscono i vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 per il crollo. Nessuna persona

La Spezia - fulmine colpisce chiesa : crolla campanile : Un fulmine colpisce il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino , in provincia di La Spezia e ne fa crollare una porzione. E' accaduto questa notte secondo quanto riferiscono i ...

La Spezia - fulmine colpisce chiesa : crolla campanile : Roma, 1 set., AdnKronos, - Un fulmine colpisce il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia e ne fa crollare una porzione. E' accaduto questa notte ...

fulmine colpisce la chiesa : campanile crollato nella notte : Un Fulmine colpisce il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia e ne fa crollare una porzione. È accaduto questa notte secondo quanto riferiscono i ...