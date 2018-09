Un errore nel sito e nell’app di British Airways ha permesso il furto di dati e

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel - ennesimo errore. Colpevole nell’incidente con Hamilton. Mancata lucidità : Sebastian Vettel doveva fare saltare il banco a Monza e invece ha concluso con un quarto posto decisamente al di sotto delle aspettative della vigilia, un risultato che non rispecchia il potenziale della Ferrari e che lascia tanto amaro in bocca. Il GP d’Italia doveva rappresentare l’occasione perfetta per il rilancio del tedesco che puntava a ricucire ulteriormente il distacco da Lewis Hamilton in classifica generale e invece un ...

La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha ammesso di aver compiuto un errore nell’attacco aereo che settimane fa ha ucciso molti bambini in Yemen : La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita che combatte in Yemen ha ammesso che l’attacco aereo del 9 agosto in cui sono morte decine di persone, tra cui molti bambini che si trovavano a bordo di uno scuolabus, è stato frutto The post La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha ammesso di aver compiuto un errore nell’attacco aereo che settimane fa ha ucciso molti bambini in Yemen appeared first on Il Post.

Lega e 49 milioni - ecco dove la Cassazione ha sbagliato! P. BECCHI e G. PALMA hanno individuato l'errore nell'ambito di applicazione delle ... : Che la magistratura in Italia faccia politica non è una novità. Dopo essersi accanita per anni contro Berlusconi ora tocca a Salvini e al suo partito. Sotto inchiesta come ministro per aver cercato di bloccare l'immigrazione clandestina, ...

Golpe finanziario - il terrore dentro il M5s : 'Qui finisce come nel 2011' - quand'è scattato il panico : 'Ci stanno facendo la guerra alle spalle'. Quando lo spread venerdì tocca quota 290 punti , tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle si sparge una voce terrorizzata. 'Anche Fitch con il suo giudizio ...

Gp d'Italia : Vettel e Raikkonen in testa nelle libere. Terrore per Ericsson : decolla a oltre 300 km/h : Il programma: sabato ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche, Raidue e Sky sport F1,; domenica ore 15,10 gara, Raiuno e Sky sport F1,.

Atalanta eliminata dal Copenaghen ai rigori - decisivo l'errore di Cornelius : L'Atalanta è fuori dall'Europa League. La squadra di Giampiero Gasperini è stata battuta 4-3 dopo i rigori, 0-0, stesso risultato dell'andata, anche dopo i supplementari, dal Copenaghen nel match di ...

Inter - Handanovic nel mirino delle critiche dopo l'errore con il Torino : Uno dei principali protagonisti negativi del pareggio dell'Inter di domenica contro il Torino [VIDEO], nel match conclusosi sul 2-2, è stato sicuramente il portiere sloveno, Samir Handanovic. Il giocatore è stato autore di un'uscita inspiegabile a inizio secondo tempo, lasciando libera la porta e favorendo la rete di Andrea Belotti, che ha riaperto la gara prima del gol del pareggio di Soualiho Meité. Handanovic al centro delle polemiche Samir ...

Toninelli : enorme errore collegare Gronda a tragedia ponte : Milano, 27 ago., askanews, - Sulla Gronda di Genova 'io non ho mai espresso alcun giudizio, alcun parere tecnico-scientifico sulla Gronda, un'opera che non rientra nel contratto di governo. Chi la ...

“Bagno di sangue”. Al-Baghdadi è vivo - torna il terrore nel mondo. L’annuncio in un audio di 54 minuti : Il ‘terrore’ è tornato. Oggi un uomo ha accoltellato e ucciso almeno due persone a Trappes, un paese alla periferia ovest di Parigi: l’aggressione è avvenuta intorno alle 10 in una strada pubblica. Il bilancio finale è di due morti e un ferito grave. La polizia ha fatto sapere di avere neutralizzato e ucciso l’aggressore. Le due persone uccise sono la madre e la sorella dell’aggressore. Si tratta di una zona, quella dove è ...

Terrore nel sottopasso della stazione : pachistano prova a spogliarla per stuprarla : Ennesimo tentativo di violenza sessuale a Milano, più precisamente nel sottopasso della stazione di Lambrate. Qui un pachistano di 31 anni è stato fermato dagli agenti delle Volanti dopo aver cercato di aggredire una donna rumena di 28 anni.In base alla ricostruzione degli investigatori sembrerebbe che la vittima sia stata parzialmente bloccata dal suo molestatore che cercava di levarle i pantaloni. Lei, però, inaspettatamente sarebbe riuscito a ...

Genova - è psicosi da crollo. "Ansia e terrore nell'attraversare altri viadotti" : Gli specialisti: dopo la tragedia del 14 agosto si diffonde la paura irrazionale di attraversare spazi sopraelevati, una fobia risvegliata dal tam tam mediatico e dalle immagini del disastro

Violenze sessuali su 30enne : arrestato "principe del Boario"/ Ultime notizie Roma - terrore nel campo abusivo : Violenze sessuali su 30enne: arrestato "principe del Boario". L'uomo, un cittadino iraniano 46enne, incuteva terrore nel campo abusivo con i suoi modi prepotenti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Crollo viadotto Genova - psicologo : “Trauma di massa - ansia e terrore nell’attraversare altri ponti” : “Penso che chiunque sia stato colpito dalla tragedia del 14 agosto ma anche molti dei miei pazienti manifesteranno ansia e terrore nel dover attraversare altri ponti autostradali, soprattutto se costruiti più di mezzo secolo fa e non adeguatamente controllati e regolarizzati. Dobbiamo tutti affrontare questo trauma di massa, a partire dalle nostre famiglie, parlandone con i gruppi delle persone che rappresentano i nostri affetti oltre ad ...

Strage studenti a Kabul : kamikaze fa 48 morti/ Ultime notizie Afghanistan - terrore e 70 feriti nella scuola : Afghanistan, attentato a Kabul: Strage di 48 studenti dopo esplosione kamikaze. Ultime notizie, altri due attacchi contro la popolazione afghana. terrore e vittime in tutto il Paese(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:01:00 GMT)