Un anno in Italia per Simon | il migrante numero 100mila Voglio lavorare per

Nike e la nuova campagna Just do it. In America sanno ancora mettersi in gioco - in Italia no : Nike ha ormai una certa esperienza nel cogliere la palla al balzo e attuare strategie di comunicazione istantanee per il rafforzamento del proprio brand. Questa volta la palla è ovale e gli è stata passata dall’ex quarterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, seppure dalla panchina. Le marche, si sa, fanno ancora un uso intensivo dei testimonial quando è possibile, quando cioè questi possono diventare degli “influencer”. E va detto che ...

Fmi : 'mercati finanziari preoccupati per Italia - ma Conte e Tria li hanno rassicurati' : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per un dietrofront delle riforme, "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'economia Tria". Così ha detto il portavoce del Fondo Monetario Internazionale Gerry Rice, rispondendo a chi gli chiedeva se Washington temesse per l'Italia, a seguito della decisione di Fitch di ...

Serie A Story - 1999-00 : è l’anno della Lazio. Scudetto - Coppa Italia e Supercoppa Europea nella stagione del Centenario : La stagione 1998-99 è stata una delle più avvincenti della storia del campionato di Serie A, soprattutto in una lotta Scudetto equilibrata sino all’ultimo: per questo motivo gli esperti di calcio nell’estate 1999 hanno cominciato a usare l’espressione sette sorelle per definire le big del calcio Italiano. Mai come allora, infatti, stabilire una candidata numero uno per la vittoria del campionato 1999-2000 fu compito più arduo. Il Milan, con ...

Canoa slalom - Mondiali Rio de Janeiro 2018 : i convocati dell'Italia. Saranno sette gli azzurri in gara nella rassegna iridata : ... la delegazione del Bel Paese partirà alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo in programma nel weekend a La Seu d'Urgell, in Spagna. Il kayak maschile ...

Canoa slalom - Mondiali Rio de Janeiro 2018 : i convocati dell’Italia. Saranno sette gli azzurri in gara nella rassegna iridata : Un mese di intenso lavoro per gli azzurri della Canoa slalom, o almeno per i sette italiani che andranno ai Mondiali di Rio de Janeiro in programma a fine mese: la delegazione del Bel Paese partirà alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo in programma nel weekend a La Seu d’Urgell, in Spagna. Il kayak maschile punterà sullo stesso tridente in gara nelle acque iberiche: ci Saranno Giovanni De ...

Che fine faranno i 400 militari italiani che sono a Misurata - in Libia? : E ora cosa accadrà ai 400 di Misurata? Ora che i Misuratini hanno cambiato casacca e deciso di aprire al nemico di ieri e possibile alleato dell'oggi: il generale Khalifa Haftar. Invece di vaneggiare su una improbabile, e più volte smentita, task force italiana nel far west libico, sarebbe il caso di porsi un problema serio, concreto e del presente: quello, per l'appunto, dei 400 militari italiani che in Libia ci stanno davvero, e ...

Tumore della prostata metastatico : ogni anno colpiti oltre 7mila italiani : Ridurre gli esami inutili e valutare correttamente l’efficacia delle cure per gli oltre 7.000 italiani che ogni anno sono colpiti da un Tumore della prostata metastatico. Sono questi i due principali obiettivi della Consensus Conference sul monitoraggio del carcinoma prostatico avanzato che si apre oggi a Bologna. L’evento è ideato, realizzato e promosso dalla Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) e vede la partecipazione di oltre 100 ...

Allerta Meteo Italia - violenti temporali in arrivo : i modelli vanno in tilt per le prossime ore - massima attenzione! : 1/7 ...

Salvini sui Fondi Lega : "Vicenda del passato - gli italiani stanno con noi" : "Spero che la procura di Genova impegni il suo tempo sul disastro del ponte Morandi": in una conferenza stampa al Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde così a una domanda sul sequestro dei Fondi della Lega disposti dal Tribunale del riesame di Genova. "Sono assolutamente tranquillo - continua il vicepremier - passo il mio tempo lavorando per allontanare migliaia di irregolari ...

Volley - Mondiali 2018 : che Italia si presenta? Condizioni di forma e ambizioni - come stanno gli azzurri : Il momento della verità sta per arrivare, domenica 9 settembre scatteranno i Mondiali 2018 di Volley maschile e l’Italia si presenterà ai nastri di partenza con grandi ambizioni. La nostra Nazionale avrà il vantaggio di giocare in casa, di fronte al proprio pubblico proverà a mettere in mostra il miglior gioco possibile per arrivare quantomeno alla terza fase e poi giocarsi il tutto per tutto a Torino dove si disputerà la parte conclusiva ...

Dal 2020 in Italia (e in altre 10 nazioni europee) gli scienziati dovranno pubblicare su riviste open access : (foto: Yuichiro Chino/Getty Images) La parola del giorno è open access: gli studi pubblicati dovranno essere consultabili liberamente e immediatamente da tutti. Questo è l’obiettivo di 11 nazioni europee, fra cui l’Italia, che hanno annunciato di voler abbattere i muri dell’accesso alle pubblicazioni scientifiche, nella maggior parte dei casi non gratuite e ottenute tramite sottoscrizioni. Il progetto è steso in un piano, ...

Febbre del Nilo - in Europa casi triplicati in un anno. Italia prima per infezioni nell’uomo : La Febbre del Nilo occidentale ha colpito 975 persone in Europa, il triplo rispetto al 2017. Lo afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Finora il paese con il più alto numero di infezioni nell’uomo è l’Italia con ben 327 casi. La proporzione dei casi mortali non è comunque aumentata.Continua a leggere

Un quarto dei migranti arrivati in Italia con la Diciotti hanno lasciato i centri di accoglienza : Il governo Italiano ha fatto sapere che 40 dei 144 migranti maggiorenni sbarcati in Italia a bordo della Diciotti, la nave militare che ad agosto è rimasta per giorni al centro di un caso nazionale, non si trovano più nei The post Un quarto dei migranti arrivati in Italia con la Diciotti hanno lasciato i centri di accoglienza appeared first on Il Post.

Lorenzin : articolo Nyt certifica fallimento e danno per tutta Italia : Roma – “Nel 2006 usciva nelle librerie americane il romanzo di Elizabeth Gilbert ‘Mangia Prega Ama’, fu un successo planetario, come il film che ne segui’, con Julia Roberts, campione d’incassi nel 2010. La coprotagonista di questo romanzo e’ Roma. Una Roma bellissima, viva e vivace” . “Fu per Roma il piu’ grande spot di promozione turistica dai tempi della ‘Dolce Vita’. ...