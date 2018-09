ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | Governo | ok al ddl anticorruzione 9 settembre 2018

Ilva chiuso accordo con Mittal : 10.700 assunzioni/ ULTIME NOTIZIE - Martina (PD) : "Tutelato il lavoro" : Ilva, accordo tra Arcelor Mittal e sindacati. Ultime notizie Taranto, Francesca Re David della Fiom sottolinea: "Luigi Di Maio ha avuto un ruolo importante"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:50:00 GMT)

VACCINI - PROROGATA AUTOCERTIFICAZIONE/ ULTIME NOTIZIE - le proteste dei dirigenti scolastici locali : VACCINI, nuovo emendamento: PROROGATA l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, dietrofront del governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:13:00 GMT)

IN INDIA L'OMOSESSUALITA' NON E' PIU' UN REATO/ ULTIME NOTIZIE : la vittoria del Principe Manvendra : INDIA, essere gay non è più un REATO: la Corte Suprema INDIAna depenalizza il REATO di omosessualità, non è più "contro natura". Il percorso giudiziario e il "mancato" intervento di Modi(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:48:00 GMT)

ILVA CHIUSO ACCORDO CON MITTAL : 10.700 ASSUNZIONI/ ULTIME NOTIZIE - Emiliano : "Non firmo piani senza garanzie" : ILVA, ACCORDO tra Arcelor MITTAL e sindacati. Ultime notizie Taranto, Francesca Re David della Fiom sottolinea: "Luigi Di Maio ha avuto un ruolo importante"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:00:00 GMT)

Vaccini - prorogata autocertificazione/ ULTIME NOTIZIE - Governo “obbligo rimane” : Madia - “ritorno al Medioevo” : Vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 20:26:00 GMT)

Governo ULTIME NOTIZIE : bilancio primi 100 giorni - i provvedimenti : Il prossimo banco di prova questo sì, testerà la forza della coalizione gialloverde -, è il documento di economia e finanza, che rischia di far saltare sia Giovanni Tria , all'economia, che Moavero ...

FONDI LEGA - SENTENZA RIESAME : “PM DISPONGA SEQUESTRO”/ ULTIME NOTIZIE - Pd vs Salvini : “basta minacce” : FONDI LEGA, SENTENZA Tribunale del RIESAME: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:15:00 GMT)

RONALDO - LE SUE SFIDE ALLA JUVENTUS / ULTIME NOTIZIE : Maduro l'attacca - "Scappato per evasione fiscale" : Cristiano RONALDO protagonista negli allenamenti della JUVENTUS. ALLA fine delle sessioni ALLA Continassa si trattiene per sfidare i suoi compagni in una serie di gare curiose e divertenti.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:58:00 GMT)

SCUOLA - DIETROFRONT SUI VACCINI : AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 2019/ ULTIME NOTIZIE - Governo : insorge opposizione : VACCINI, nuovo emendamento: prorogata l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, DIETROFRONT del Governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida FINO a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:55:00 GMT)

TERREMOTO GIAPPONE - PAURA PER CENTRALE NUCLEARE/ Video ULTIME NOTIZIE - M 6.7 a Hokkaido : blackout elettrico : TERREMOTO GIAPPONE, scossa M 6.7 a Sapporo: PAURA per il nuovo violento sisma ma al momento nessun rischio tsunami né danni a cose o persone segnalati.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:41:00 GMT)

MASSA - ASSENTEISTI IN PROVINCIA : 26 FURBETTI ARRESTATI/ ULTIME NOTIZIE - un anno fa la fuga di notizie… : Assenteismo a MASSA Carrara: 26 dipendenti di PROVINCIA e Genio Civile sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:29:00 GMT)

ILVA - DI MAIO : "RISULTATO MIGLIORE POSSIBILE"/ ULTIME NOTIZIE - c'è accordo : "In fabbrica non entra Jobs Act" : ILVA, accordo tra Arcelor Mittal e sindacati. Ultime notizie Taranto, Francesca Re David della Fiom sottolinea: "Luigi Di MAIO ha avuto un ruolo importante"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:28:00 GMT)

TEST ARCHITETTURA 2018/ Università - ULTIME NOTIZIE : soluzioni e risposte già online sul sito del Miur : TEST ARCHITETTURA 2018, Università: quesiti, posti disponibili e graduatoria. Miur, le ultime notizie: come funziona la prova d'ingresso, soluzioni quesiti e risultati(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Autocertificazione vaccini : proroga al 10 marzo/ ULTIME NOTIZIE caos Governo : Burioni “vittoria della scienza” : vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’Autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: Autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:07:00 GMT)