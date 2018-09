Uefa Nations League | Italia e Polonia non si fanno male | finisce 1-1 a Bologna

Pagelle/ Italia-Polonia (1-1) : i voti della partita (Uefa Nations League 1^ giornata) : Pagelle Italia Polonia (1-1): i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 23:03:00 GMT)

Pagelle/ Italia-Polonia : i voti della partita (Uefa Nations League - primo tempo) : Pagelle Italia Polonia: i voti della partita, primo match per gli azzurri alla Uefa Nations League 2018. Ecco i migliori e i peggiori in campo al Dall'Ara.

Uefa Nations League - Italia vs Polonia : dove e come vederla in TV e in Streaming : Nuovo appuntamento per le nazionali affiliate alla confederazione europea. Stasera protagonista la nostra nazionale, per la prima volta in campo con il nuovo ct. Mancini.

Uefa Nations League - dove vedere Italia-Polonia in TV e in streaming : La nuova Italia guidata da Roberto Mancini scende in campo questa sera al Dall’Ara di Bologna per la sua prima partita nella Nations League, la nuova manifestazione UEFA per Nazionali a cui prendono parte ben 55 rappresentative. Un’occasione per ridare valore anche ai periodi in cui non sono in programma Mondiali ed Europei e rendere […] L'articolo UEFA Nations League, dove vedere Italia-Polonia in TV e in streaming è stato ...

Uefa Nations League - Rüdiger si scusa con Pavard dopo la tacchettata sul collo : 'Non era intenzionale' : Le scuse di Rudiger Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del mondo, con il centrale difensivo tedesco che è stato anche fortemente attaccato sui social dai tifosi francesi. Subito dopo la ...

Video/ Germania Francia (0-0) : highlights della partita (Uefa Nations league 2018) : Video Germania Francia (risultato finale 0-0): gli highlights della partita, primo incontro della Uefa Nations league. E' pari a reti bianche all'Allianz Arena.

Probabili Formazioni Inghilterra vs Spagna - Uefa Nations League 08-09-2018 : Inghilterra-Spagna dà il via alla UEFA Nations League, valevole per la 1^Giornata del Gruppo 4.Come arrivano Inghilterra e Spagna?La nazionale dei 3 leoni si avvicina a questa nuova competizione con l’intento di provare a vincere il mini girone e provare sin da subito a qualificarsi per Euro2020, ma per poterlo fare dovrà per prima cosa cominciare con il battere la Spagna. Southgate dovrebbe puntare sulla stessa rosa vista nel Mondiale ...

Pronostici Uefa Nations League 8 Settembre 2018 : Sabato 8 Settembre 2018, si continuerà con la prima giornata valevole per la UEFA Nations League. Alle ore 18:00, apriranno le danze Svizzera ed Islanda. Andiamo a leggere insieme i migliori Pronostici della UEFA Nations League di giornata.Pronostico Svizzera-Islanda 08-09-2018Sfida molto interessante fra queste nazionali che non hanno dato il loro meglio al Mondiale. I padroni di casa sono usciti agli ottavi contro la Svezia per una sola ...

Probabili formazioni/ Italia Polonia : quote e le ultime novità live (Uefa Nations league) : Probabili formazioni Italia Polonia: quote, pronostico e le ultime novità live sugli schieramenti in campo oggi al Dall'Ara per il primo match della Uefa Nations League.

Uefa Nations League - la Polonia lavora al Dall’Ara in vista del match con l’Italia [VIDEO] : Rifinitura sul terreno di gioco del Dall’Ara per la Polonia, che domani farà il suo esordio nella Uefa Nations League contro l’Italia Giornata di rifinitura per la Polonia, che domani affronta l’Italia nella prima partita della Uefa Nations League. Lavoro prevalentemente atletico nei quindici minuti aperti alla stampa, durante i quali il ct polacco ha nascosto gli ultimi accorgimenti tattici in vista del confronto con gli ...

Uefa Nations League - Italia-Polonia in diretta su Raiuno : Si avvicina per l’Italia il momento dell’esordio nella Nations League, la manifestazione organizzata dall’UEFA che punta a ridare interesse agli impegni delle Nazionali anche quando non sono in programma competizioni quali Mondiali ed Europei. La squadra guidata da Roberto Mancini scenderà in campo domani sera al Dall’Ara di Bologna contro la Polonia in una gara […] L'articolo UEFA Nations League, Italia-Polonia in ...

Uefa Nations League - tocca all’Italia. Con la Polonia - buona la prima ufficiale dell’era Mancini : vittoria azzurra a 1.75 su Sisal Matchpoint : Dopo le amichevoli estive, è giunto il momento di fare sul serio per l’Italia di Roberto Mancini, che debutta in una gara ufficiale: la Uefa Nations League. L’avversaria è la Polonia che, dopo il flop in Russia, riparte con il nuovo ct Brzeczek. Il pronostico di Sisal Matchpoint si schiera nettamente con gli Azzurri per la sfida del Dall’Ara, a 1.75. Per la vittoria della Polonia si sale a 5.25 mentre il pareggio è offerto a 3.45. ...