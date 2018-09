Ue | Moscovici all' Italia | voglio chiedere che manovra sarà realistica e pragmatica

Moscovici promuove Tria ma chiede all'Italia di correggere i conti nel 2019 : "Saremo costruttivi nelle discussioni sul bilancio, nonostante il tono in alcuni casi scortese verso di noi. Ma una correzione strutturale corposa per i conti 2019 sarà necessaria". Lo afferma il commissario Ue agli Affari monetari Pierre Moscovici, in un'intervista in apertura del Sole 24 Ore in cui conferma il giudizio positivo sul ministro dell'Economia Giovanni Tria: "Un interlocutore serio e ragionevole"."L'Italia non può ...