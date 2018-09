Uccide la moglie a colpi di pistola a Vicenza L' uomo era agli arresti domiciliari per

Vicenza - Uccide la moglie a colpi di pistola e scappa : L'uomo, Zoran Luivanovic, di origini serbe, era già stato arrestato per violenze ed è evaso dai domiciliari

Lonigo - Uccide la moglie a colpi di pistola e fugge/ Ultime notizie Vicenza : caccia al killer - zona presidiata : Lonigo, uccide la moglie a colpi di pistola e scappa: caccia al killer, zona presidiata. Le Ultime notizie: la donna è stata lanciata dall'auto in strada dopo gli spari(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:09:00 GMT)

Trapani - sciame di vespe Uccide agricoltore : Gaetano Pisciotta lascia moglie e figli : L'agricoltore Giacomo Pisciotta, 54 anni, è morto per uno choc anafilattico provocato dalle punture di molte vespe. Pisciotta era intento a lavorare su un terreno insieme a due operai, presso contrada Bosco, a Campobello di Mazara, quando è stato assalito da uno sciame di vespe. I soccorsi sono stati vani. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori sanitari e i carabinieri. L'agricoltore lascia moglie e figli: è morto in to delle ...

Omicidio-suicidio a Camogli : Uccide la moglie a colpi di pistola e si toglie la vita : Tragedia familiare a Camogli, nell'area metropolitana di Genova: Stefano Martini, ex commerciante ed ex assessore comunale, ha ucciso nella loro casa la moglie Rosmery Schiaffino a colpi di pistola e poi si è suicidato con la stessa arma. Prima di compiere il gesto, ha avvisato il figlio, che ha lanciato l'allarme. Indagini in corso per scoprire il movente di quanto accaduto.Continua a leggere

Hong Kong - Uccide moglie e figlia con palla da yoga : Roma, 23 ago., askanews, - Un anestesista è accusato di soffocato a morte la moglie e la figlia usando una palla per yoga riempita di monossido di carbonio. L'uomo, che si chiama Khaw Kim-sun, è stato ...

Uccide il vicino - la moglie della vittima espone un lenzuolo : «Mostro - sei senza pietà» : «Mostro hai ucciso mio marito senza pietà». La scritta in rosso campeggia su un lenzuolo bianco sistemato sulla ringhiera dell'abitazione di Cosimo D'Aleo, l'uomo di 42...

