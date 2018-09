UBI Banca sigla accordo sindacale nell'ambito del Piano Industriale : UBI Banca e sindacati hanno firmato ieri, 6 settembre 2018, l'accordo che disciplina l'ulteriore fase del Piano di esodi volontari correlato agli efficientamenti e alle sinergie definiti nell'ambito ...

UBI Banca - Capital Research And Management Company scende sotto il 5% : La Consob comunica che, dal 30 agosto 2018, Capital Research and Management Company ha ridotto la propria quota azionaria nel Gruppo Bancario italiano al 4,853%, posseduta a titolo di diretta ...

Piazza Affari : spinge in avanti UBI Banca : Ottima performance per il gruppo Bancario italiano , che scambia in rialzo del 2,75%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza relativa ...

BORSA MILANO chiude in netto rialzo con bancari - brilla UBI - ... : ** Gli operatori evidenziano gli ultimi toni, apparentemente più rassicuranti, in tema di conti pubblici pur restando cauti sulla politica italiana in vista della manovra di bilancio. ** Dopo aver ...

A Piazza Affari - forte ascesa per UBI Banca : Brillante rialzo per il gruppo Bancario italiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per UBI Banca : Scambia in profit il gruppo Bancario italiano , che lievita dell'1,85%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il ...

Lo short selling su UBI Banca : Dal 29 agosto 2018, AHL Partners , BlackRock Institutional Trust Company e Marshall Wace detengono una posizione ribassista su UBI Banca rispettivamente dello 0,6%, dello 0,7% e dell'1,85%. Lo si ...

UBI Banca sospende rate mutui per aree colpite dal crollo a Genova : UBI Banca sospenderà le rate dei mutui per le aree colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova , siano essi imprese o privati. L'iniziativa, annunciata dalla Banca subito il tragico evento che ha ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : UBI Banca a +2% - Poste Italiane a -1 - 6% (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:07:00 GMT)

Piazza Affari : andamento rialzista per UBI Banca : Rialzo marcato per il gruppo Bancario italiano , che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di UBI ...