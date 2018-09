U S è il nuovo album degli Urban Strangers | la svolta in italiano “un mondo che ci ha

Le Little Mix ti danno un assaggio del nuovo album in arrivo prossimamente : "#LM5 loading!!" The post Le Little Mix ti danno un assaggio del nuovo album in arrivo prossimamente appeared first on News Mtv Italia.

Avril Lavigne : "Avevo accettato la morte. Ma sono qui con un nuovo album - scritto in uno dei periodi più terrificanti della mia vita" : Dopo una lunga battaglia contro la malattia di Lyme, e a cinque anni dall'ultimo disco, Avril Lavigne ritorna con un nuovo album. L'artista canadese si era ammalata nel 2014. L'album uscirà il 19 settembre e si intitolerà "Head above water". Un disco introspettivo, scritto in quello che la cantante definisce "uno dei periodi più terrificanti della mia vita"."Avevo accettato la morte e ho sentito il mio corpo abbandonarmi" ...

Alvaro Soler : è uscito il nuovo album “Mar De Colores”! Guarda la nostra video intervista : Alvaro ha anche un consiglio da darti The post Alvaro Soler: è uscito il nuovo album “Mar De Colores”! Guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Il 7 settembre esce il nuovo album di Alessio Bernabei intitolato “Senza filtri” : Milano. “È bello crescere, alla continua ricerca di quello che siamo, e nel mio caso di quello che sono: solo

Il 7 settembre esce il nuovo album di Alessio Bernabei intitolato “Senza filtri” : Milano. “È bello crescere, alla continua ricerca di quello che siamo, e nel mio caso di quello che sono: solo

Prime anticipazioni sul nuovo album di Ed Sheeran atteso nel 2019 - sperimentale o ultrapop? : Dopo l'enorme successo di Divide in mezzo mondo, il nuovo album di Ed Sheeran era stato annunciato come un progetto sperimentale, distante dai precedenti tre che hanno infranto tutti i record di permanenza nella classifica inglese e consacrato il cantante e musicista dai capelli rossi come nuovo fenomeno del pop d'autore. Il neosposo Sheeran aveva spiegato di voler realizzare qualcosa di più concettuale, di inedito e certamente di poco ...

Ernia : ecco la tracklist del nuovo album “68” : In uscita venerdì 7 settembre The post Ernia: ecco la tracklist del nuovo album “68” appeared first on News Mtv Italia.

Gazzelle annuncia l’uscita di “Tutta la vita” - inedito che anticipa il nuovo album : La canzone potrai ascoltarla dal 14 settembre The post Gazzelle annuncia l’uscita di “Tutta la vita”, inedito che anticipa il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album dei Subsonica in diretta su Postepay - si apre lo studio di registrazione prima di 8 : Il nuovo album dei Subsonica sarà presentato in diretta sulla pagina di Postepay alla vigilia del rilascio di Bottiglie Rotte. L'apertura dello studio di registrazione del gruppo capitanato da Samuel Romano avverrà a partire dalle 21,30, con la diretta Facebook. Nella diretta prevista per le 21,30 si racconteranno tutti i particolari del nuovo disco di inediti che il gruppo andrà a rilasciare il 12 ottobre prossimo, per il quale hanno scelto ...

CHER : il 28 settembre esce il nuovo album 'Dancing Queen' : È attualmente impegnata in spettacoli residency nei resorts MGM. Dancing Queen 1. Dancing Queen 2. Gimme! Gimme! Gimme! , A Man After Midnight, 3. The Name Of The Game 4. SOS 5. Waterloo 6. Mamma Mia ...

BIONDO/ Grande attesa per il suo nuovo album (Battiti Live Compilation) : BIONDO è pronto a ottenere grandi risultati con l'uscita del nuovo album dopo il Grande successo ottenuto ad Amici di Maria De Filippi. Il pubblico è pazzo di lui (Battiti Live Compilation)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Laura Pausini presenta il nuovo singolo/ Il 7 settembre esce “La Soluzione” dall’album “Fatti sentire” : Domani, 7 settembre, uscirà il nuovo singolo di Laura Pausini, "La Soluzione". La cantante racconta la nostalgia del passato e il coraggio di guardare verso un nuovo futuro (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:16:00 GMT)

Il 10 settembre l’annuncio del nuovo singolo di Eros Ramazzotti e di tutti i dettagli sul prossimo album di inediti? : La nuova era discografica dopo l'album Perfetto e il relativo tour mondiale sta per aprirsi, presumibilmente con l'annuncio del nuovo singolo di Eros Ramazzotti ed altri dettagli sul prossimo disco in studio che arriveranno via social. Dopo mesi trascorsi ad incidere e mixare nuova musica, il cantautore romano ha dato appuntamento ai fan al 10 settembre prossimo, con tanto di dettaglio dell'orario fissato per le 18.00, spiegando che in quella ...

Eminem pubblica il video di “Fall” - una delle canzoni più infuocate del nuovo album “Kamikaze” : Un messaggio forte e chiaro agli haters The post Eminem pubblica il video di “Fall”, una delle canzoni più infuocate del nuovo album “Kamikaze” appeared first on News Mtv Italia.