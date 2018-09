Tutta da seguire Italia-Polonia di Nations League | orario e come guardare in TV o in

optimaitalia

: Tutta da seguire #ItaliaPolonia di Nations League: orario e come guardare in TV o in streaming… - OptiMagazine : Tutta da seguire #ItaliaPolonia di Nations League: orario e come guardare in TV o in streaming… - redditoelavoro : RT @SergioCosta_min: È la direzione giusta. #lampedusa da oggi #plasticfree. Complimenti a tutta la comunità per questo gesto rivoluzionari… - MigranteEco : RT @SergioCosta_min: È la direzione giusta. #lampedusa da oggi #plasticfree. Complimenti a tutta la comunità per questo gesto rivoluzionari… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Importantissimo appuntamento quello di questa sera con, primo match ufficiale della nostra nazionale con Roberto Mancini alla guida, ma soprattutto prima uscita nella nuovissima, la competizione che andrà a sostituire le amichevoli e che al termine di una complessa fase a gironi, divisi in quattro serie a seconda della posizione occupata nel ranking, metterà a disposizione il primo posto per Euro 2020. Ecco perché tutti vogliono conoscere l'd'inizio della partita, ma anche le informazioni sugli azzurri in TV o in diretta streaming.La partita trasi disputerà a Bologna e l'del calcio d'inizio è fissato alle 20.45. Coloro che intendonoil match in TV non dovranno fare altro che sintonizzarsi su Rai 1, mentre per quanto riguarda la diretta streaming, la soluzione migliore converge ovviamente su RaiPlay, ...