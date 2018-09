Trump | durante discorso Obama ho dormito

Obama : 'Con Trump a rischio la democrazia'. E lui risponde : 'Durante il discorso mi sono addormentato' : Mai fino ad oggi lo aveva citato per nome, descrivendolo come un bullo intento a dividere il Paese e a diffondere un senso di paura e di rabbia in America e nel mondo. Una persona prepotente contro ...

Trump attacca i giocatori della Nfl : in piedi durante l'inno Usa o sospesi senza paga : Donald Trump rilancia la sua ormai famosa 'faida' contro i giocatori della Nfl che, in segno di protesta contro la violenza eccessiva della polizia contro gli afroamericani, sono tornati a ...

Greenpeace in azione in Finlandia durante l’incontro Trump-Putin : “Agire subito per combattere i cambiamenti climatici” [GALLERY] : 1/5 ...

Donald Trump e la Regina - momento di imbarazzo durante incontro. VIDEO - : Piccola gaffe per il presidente Usa che ha mostrato qualche "inciampo" nel rispetto del rigido protocollo di casa Windsor. Il tycoon ha infatti incontrato un po' di difficoltà a trovare la sua ...

Susan Sarandon arrestata durante una protesta anti-Trump. "Continuo a lottare" : Anche l'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata brevemente arrestata insieme ad oltre 500 donne che giovedì hanno partecipato ad una marcia tutta femminile contro la 'tolleranza zero' di Donald Trump sull'immigrazione e la separazione dei bambini dai genitori entrati clandestinamente alla frontiera col Messico. Lo ha fatto sapere lei stessa su Twitter. "Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare", ha cinguettato dopo ...

