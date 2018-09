Treno Av fermo da ore | a bordo c' è Rossi

Rifiuti - Roma - Montanari : Treno fermo per burocrazia : Rifiuti , Roma , Montanari : treno fermo per burocrazia il 16 agosto inizierà lo svuotamento. “Germania ha comunicato impossibilità di riceverlo quando era già carico” “Abbiamo seguito e stiamo seguendo con attenzione la questione del treno che doveva trasportare in Germania circa 700 tonnellate di Rifiuti . Ci siamo assicurati che tutte le procedure venissero svolte nel rispetto delle norme e dei regolamenti europei che ...

Il Treno della vergogna : "Doveva portare rifiuti in Austria - è fermo in stazione a Roma" : Settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati sono fermi da due mesi. La denuncia di Legambiente Lazio

Treno fermo a Pomezia per un guasto - 400 passeggeri bloccati su un convoglio vicino Roma : Circa 400 passeggeri sono bloccati da 4 pre vicino alla stazione di Santa Palomba, nei pressi di Pomezia , per un guasto alla linea elettrica della linea regionale FL8. A quanto riferito, sono a bordo ...

Arezzo - Treno guasto resta fermo in aperta campagna : passeggeri stremati per il gran caldo : Circa 180 passeggeri di un treno in transito lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze sono rimasti bloccati nel pomeriggio all’altezza di Castiglion Fiorentino (Arezzo) a causa di un guasto elettrico. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno provveduto ad aprire le porte del treno dal lato dei campi per far scendere le persone stremate per il caldo.Continua a leggere