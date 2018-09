Trapani | ufficializzati Joao Silva e numeri di maglia | sabato scatta l' ora dei calendari

Blastingnews

(Di venerdì 7 settembre 2018) Nuovo colpo di mercato del, secondo rinforzo consecutivo per la difesa dopo che ieri la societa' granata aveva ufficializzato l'arrivo di Andrea Scrugli dall'Akragas. L'ultimo acquisto è il giovane talento portoghese, classe 1998 che nell'ultima stagione ha militato nella Primavera del Palermo. Non si tratta di una sorpresa per i tifosi, considerato che il giocatore si allena con la squadra sin dall'avvio della preparazione pre-campionato, adesso il suo trasferimento alcon cui ha sottoscritto un contratto biennale è stato ufficializzato. Nella sua carriera, il difensore lusitano ha giocato nel settore giovanile dell'Udinese e della Virtus Entella. Non è l'unica novita' relativa al club siciliano che si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C VIDEO come un pericoloso outsider. Oggi infatti è stato depositato l'elenco con ...