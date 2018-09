Tra diplomati ed ex dilettanti | l’Italia riparte dalla Nations League

Diplomati MagisTrali - emendamento riapertura GaE : verrà cancellato - lo dicono i Relatori : La prospettiva di riaprire le GaE ai precari ed in particolare ai Diplomati Magistrali, sarà definitivamente cancellato da un apposito emendamento. Questo è il triste epilogo di una vicenda che ha lasciato in vita una speranza per tanti docenti precari. L’emendamento inserito nel Milleproroghe a favore dei Diplomati Magistrali sarà cancellato Quell’emendamento, ricordiamo, avrebbe dato […] L'articolo Diplomati Magistrali, emendamento ...

Scuola : maxi ricorso a favore dei diplomati magisTrali e laureati SFP - comunicato MSA : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di MSA (Multi Service Association) in merito ad un maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati SFP esclusi dal concorso 2018. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria – PREADESIONE PROROGATA AL 15/09/18 MSA, in collaborazione con […] L'articolo Scuola: maxi ricorso a favore dei diplomati ...

Diplomati magisTrali - buone nuove ex GaE : lavoreranno nel 2018/19 : Il Miur, la scorsa settimana, ha diramato una nota ufficiale di chiarimento (la nota ministeriale n. 37856 del 28/2018) a proposito del conferimento di supplenze annuali agli insegnanti Diplomati magistrali appartenenti agli ordini scolastici di infanzia e primaria. Gli ex GaE Diplomati magistrali potranno lavoreranno nel corso di tutto l’anno scolastico 2018/19 La suddetta nota […] L'articolo Diplomati magistrali, buone nuove ex ...

Diplomati magisTrali - CUB : “assunti per essere licenziati” : News oggi 27/8 – Pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato CUB Scuola Università Ricerca sulla vertenza dei Diplomati magistrali. Secondo il sindacato CUB Scuola, sarebbe necessario la riapertura delle GaE per i Diplomati magistrali Non si tratta però, purtroppo, di uno scherzo, dopo le promesse elettorali, infatti, siamo alla realtà: nessun decreto a salvaguardia dei […] L'articolo Diplomati magistrali, CUB: “assunti per ...

Ricorso diplomati magisTrali : istruzioni per l’uso : Il Ricorso al TAR ha rappresentato per i docenti, in special modo per i diplomati magistrali, il rimedio estremo contro la lesione dei propri diritti. Si tratta di un modo che consente ai cittadini di opporsi a quegli atti ritenuti pregiudizievoli per la propria condizione, la cui impugnazione consente di esercitare opposizione ai provvedimenti stessi. […] L'articolo Ricorso diplomati magistrali: istruzioni per l’uso proviene da ...

Il caso anomalo dei diplomati magisTrali : comunicato : comunicato studio legale Santonicola IL caso anomalo DEI diplomati magistrali, CON TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ENTRO IL 2001/02 ED IN POSSESSO DI UN SERVIZIO DIDATTICO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE. ESCLUSI DAL FUTURO CONCORSO “STRAORDINARIO” PREVISTO DAL GOVERNO GIALLO VERDE E PRONTI AD AVVIARE UNA MAXI AZIONE GIUDIZIARIA! di seguito il testo del comunicato . In data […] L'articolo Il caso anomalo dei diplomati magistrali: comunicato ...

Diplomati MagisTrali - al via maxi ricorso MSA : comunicato stampa 26/8 : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa MSA a proposito di un maxi ricorso per Diplomati Magistrali e per i laureati in Scienze della Formazione Primaria. Ecco il testo integrale del comunicato. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i Diplomati Magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria MSA, in collaborazione con i legali […] L'articolo Diplomati Magistrali, al via maxi ricorso MSA: comunicato stampa 26/8 proviene da ...

Scuola - diplomati magisTrale : senatore Pittoni - aggiornamento su concorso sTraordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

Diplomati magisTrali : tutti i distinguo del popolo scolastico trentino : Pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato trentino Desla a proposito dei Diplomati magistrali. Secondo i vertici Desla la decisione aberrante della VI sezione del Consiglio di Stato, pone le basi ad un parallelismo “che non sta ne in cielo ne in terra, ma a dire il vero nemmeno nelle acque oceaniche”. La saga dei Diplomati […] L'articolo Diplomati magistrali: tutti i distinguo del popolo scolastico trentino proviene da ...

Decreto Dignità è legge : le novità per i diplomati magisTrale : È stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto 2018 il Decreto Dignita' divenuto legge dal 12 agosto 2018. Uno dei punti salienti del Decreto previsto per la Scuola riguarda la questione dei diplomati magistrale [VIDEO] ai quali si conferira' una supplenza annuale fino al 30 giugno 2019, con la possibilita' di partecipare al concorso straordinario, e delle supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio. Una prima ...

Diplomati magisTrali : Usp Genova revoca depennamenti : I Diplomati magistrali di Genova che hanno avuto l’esecuzione delle sentenze di merito del Tar sono stati oggetto, nel giro di poco tempo, destinatari di due provvedimenti di segno opposto da parte della città ligure. Il portale Orizzonte Scuola aveva pubblicato la notizia del depennamento del 129 di loro. Il tutto a ridosso delle imminenti […] L'articolo Diplomati magistrali: Usp Genova revoca depennamenti proviene da Scuolainforma.

Diplomati magisTrali a pieno titolo rinunciano al ruolo : I Diplomati magistrali hanno dato vita a furiose polemiche nei vari gruppi Facebook sin dal giorno dopo la pronuncia del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. La decisione di applicare i provvedimenti giurisdizionali dopo 120 giorni ha causato, d’altra parte, le rimostranze dei legittimi aspiranti al ruolo presenti a pieno titolo nelle Gae per il […] L'articolo Diplomati magistrali a pieno titolo rinunciano al ruolo proviene da ...