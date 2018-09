Toronto Film Festival 2018 | chi ha vestito chi

vanityfair

: Il 're Fuorilegge' di Chris Pine sbarca al Toronto Film Festival con Netflix - euronewsit : Il 're Fuorilegge' di Chris Pine sbarca al Toronto Film Festival con Netflix - juagarci : Toronto International Film Festival #TIFF18 -

Settembre, come ogni anno, è uno dei mesi più ferventi dell'industria cinematografica, in cui vengono presentate le pellicole che faranno parlare di sé nei prossimi mesi. Mentre il Deauville e soprattutto la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia si avviano alla chiusura, ecco che viene passato il testimone al Toronto International Film Festival, in cartellone nella solitamente fredda città canadese dal 6 al 16 settembre. La kermesse inizia sempre il martedì successivo al Labour Day, il primo lunedì di settembre, e anche per questa edizione conta tra i suoi ospiti tantissime celebrità del grande schermo.