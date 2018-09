Tokyo 2020 – Accordo tra Eurosport e IJF per la trasmissione degli eventi di Judo

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le coppie azzurre si fermano ai piedi del podio nel trap misto. Rinviato il pass per Tokyo 2020 : Niente da fare per l’Italia del Tiro a volo nella finale del trap misto ai Mondiali in corso a Changwon: in Corea del Sud Silvana Stanco e Mauro De Filippis (Italia 2) chiudono quarti, mentre Jessica Rossi e Giovanni Pellielo (Italia 1) sono quinti. Oro e titolo iridato a Slovacchia 1 (Zuzana Rehak Stefecekova-Erik Varga), argento a Russia 1 (Ekaterina Rabaya-Alexey Alipov): per queste due coppie c’è anche la carta olimpica. Medaglia ...

Equitazione - Mondiali 2018 : sogno Tokyo 2020 per l’Italia nel salto ostacoli. La squadra all’esame di maturità del quadriennio : Un anno d’oro per rivedere la luce dopo decenni di buio. E poi altri otto mesi da protagonisti sul circuito internazionale con tanti risultati di prestigio all’attivo. Ed ora i World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA) rappresentano l’occasione per consacrarsi definitivamente ad alti livelli e superare l’esame di maturità del quadriennio che conduce verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è tornata da un anno e ...

Mondiali : Silvana Stanco vince il Bronzo nel Trap e ottiene la prima carta olimpica per Tokyo 2020 : Silvana Stanco , 119, , Jessica Rossi , 115, e Alessia Iezzi , 109, hanno stabilito anche il nuovo record del mondo con 343 piattelli.

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Silvana Stanco conquista il bronzo e la qualificazione a Tokyo 2020! Oro alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova : Finalmente l’Italia stacca una carta olimpica ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: la ottiene per la nostra federazione Silvana Stanco, che vince la medaglia di bronzo nel trap femminile, nella finale vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova allo shoot-off sulla cinese Wang Xiaojing. La slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e la cinese Wang Xiaojing chiudono i 50 piattelli di finale con lo stesso score di 45, ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : debutta (finalmente) la combinata. Primo passo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Giovedì 6 settembre scatteranno i Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva che terranno a battesimo l’attesissima combinata, il format con il quale verranno assegnate le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport è infatti stato inserito per la prima volta nel programma a cinque cerchi e nella capitale nipponica verranno messi in palio due titoli (uno per sesso) proprio attraverso questo sistema non particolarmente gradito agli ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : esame importante per il settore femminile verso Tokyo 2020 : I Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) saranno un test fondamentale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per l’Italia ci sarà particolare attenzione per le prestazioni del settore femminile, che dopo i buoni segnali dati agli Europei di Glasgow, dovrà confermarsi anche in questa rassegna iridata per poter puntare ad essere protagonista poi in quella a cinque cerchi. Andiamo quindi a scoprire le prospettive delle azzurre per questa ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 per salto - dressage e completo : Medaglie in palio e primi pass olimpici per l’Equitazione. I World Equestrian Games 2018 rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza per i principali interpreti della disciplina, che avranno non soltanto l’occasione di cimentarsi per la conquista della medaglia d’oro, ma anche l’opportunità di portare a casa la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con quasi due anni di anticipo. Già, perché i ...

Tennistavolo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cinque gare per 172 atleti - l’Italia prova a mostrare i muscoli : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Tennistavolo. Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, che si distribuirà in Cinque gare, ossia le prove individuali e a squadre sia al maschile sia al femminile e la prova mista. QUANTI atleti PARTECIPANO alle Olimpiadi Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, tra cui 86 ...

Basket 3×3 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrano in otto - si passa da ranking FIBA e due distinti preolimpici : Il Basket 3×3, come premio per la sua sempre maggiore diffusione nel mondo, farà nel 2020 il grande salto con la presenza alle Olimpiadi di Tokyo, affiancando il suo popolarissimo fratello maggiore, nella famiglia a cinque cerchi fin dal 1936. Di seguito sono indicati i criteri di qualificazione al torneo olimpico, che vedrà impegnate otto squadre. Le disposizioni che seguono valgono sia per il comparto degli uomini che per quello delle ...

Skateboard - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quattro gare e 80 atleti per l’esordio a Cinque Cerchi : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione allo Skateboard. Saranno 4 gli eventi che assegneranno le medaglie olimpiche: il park e lo street saranno le due specialità in cui sia gli uomini sia le donne potranno contendersi il podio. E il numero dei contendenti ai Giochi nella prima storica partecipazione dello Skateboard nel programma a Cinque Cerchi sarà ristretto a 80 unità. QUANTI atleti ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : un grande passo indietro - e Tokyo 2020 è quasi alle porte… : Si sono chiusi a Montemor o Velho, in Portogallo, i Mondiali di Canoa velocità, che purtroppo, per l’Italia hanno segnato un grosso passo indietro rispetto alla rassegna iridata di dodici mesi fa: gli azzurri conquistano una sola medaglia, di bronzo, nella specialità non olimpica del C4 500 metri maschile. Per il resto poche le finali conquistate, si salvano soltanto Daniele Santini e Luca Incollingo (tra l’altro di bronzo assieme ai ...

Tania Cagnotto a Tokyo 2020? La campionessa italiana fa chiarezza sui social : Tania Cagnotto in gara a Tokyo 2020? La verità della campionessa italiana di tuffi Da ieri non si fa altro che parlare di una clamorosa notizia riguardante Tania Cagnotto: l’azzurra torna ad allenarsi in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Diventata mamma della piccola Maya lo scorso gennaio, Tania ha espresso il suo desiderio di tornare ad allenarsi e lo farò a partire dal prossimo autunno, in compagnia della sua amica e ...

