Tiziano Ferro | primo incontro con Belen Rodriguez Foto | il web sottolinea i

Belen Rodriguez - audace sul web/ Foto - Andrea Iannone commenta : da Tiziano Ferro a Miss Italia… : Belen Rodriguez – come sempre – ha fatto nuovamente parlare della sua persona dopo uno scatto postato su Instagram, i follower chiedono l'intervento di Iannone.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:58:00 GMT)

Tiziano Ferro - primo incontro con Belen Rodriguez/ Foto : quando i social network lo terrorizzavano… : Tiziano Ferro pubblica su Instagram la Foto del suo primo incontro con Belen Rodriguez. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Gossip - Tiziano Ferro dedica un post su Instagram a Belen : i fan attaccano il cantante : Il mondo del Gossip [VIDEO] non smette mai di sorprendere: infatti ogni giorno esce qualche notizia che valga la pena di essere letta. Nella giornata di ieri, il noto cantautore italiano Tiziano Ferro ha pubblicato tramite la sua pagina ufficiale di Instagram un post che ha scatenato la maggior parte dei suoi fan. Il post in questione riguarda un ricordo del primo incontro avuto tra lui e la showgirl Argentina Belen Rodriguez: naturalmente, ...

Tiziano Ferro con Belen su Instagram : sommerso dalle critiche : Tiziano Ferro pubblica su Instagram una foto con Belen Rodriguez e viene sommerso dalle critiche. Il cantante nell’ultimo periodo è piuttosto attivo sui social dove posta foto che raccontano le sue giornate, fra concerti, ricordi e momenti di vita privata. L’ultimo post però ha scatenato un’accesa polemica, soprattutto fra i fan, che hanno attaccato e criticato duramente l’artista. Tutta colpa di Belen Rodriguez, che è ...

Tiziano Ferro E IL PRIMO INCONTRO CON BELEN RODRIGUEZ/ Foto : “Non me lo sarei mai aspettato…” - l’ira web : TIZIANO FERRO pubblica su Instagram la Foto del suo PRIMO INCONTRO con BELEN RODRIGUEZ. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Tiziano Ferro e lo scatto con Belen Rodriguez - piovono critiche (foto) : Tiziano Ferro ormai ha preso la mano con i suoi social. Costantemente aggiorna i suoi followers sui suoi spostamenti ed episodi. Tra gli ultimi più curiosi, il video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui canta al karaoke di un locale situato in Portogallo, senza che nessuno lo abbia riconosciuto.Stavolta il contenuto social è ben diverso. Il cantante ha condiviso uno scatto che lo ritrae affiancato a Belen Rodriguez. Tiziano ricorda ...

“Te la potevi risparmiare”. Tiziano Ferro nella bufera - fan in rivolta : Uno dei mostri sacri della musica italiana, quel Tiziano Ferro che col passare degli anni è riuscito a conquistarsi un ruolo sempre più importante nel cuore del pubblico e ad allargare la sua fama anche al di là dei confini nazionali, esportando alcune delle sue hit più famose. E il sogno proibito per eccellenza di tutti gli uomini del Bel Paese, Belen Rodriguez, ancora oggi forse la showgirl più bella del nostro piccolo schermo. Cosa ...

Tiziano Ferro posta una foto con Belen Rodriguez : un post affettuoso che ha fatto cadere il cantante nel mirino delle critiche (FOTO) : Tiziano Ferro è sempre molto attivo sui social network e, non a caso, vanta tantissimi followers. Uno degli ultimi post del cantante, però, non ha convinto i fan. Ferro ha pubblicato una foto insieme a Belen Rodriguez ricordando il loro primo incontro, avvenuto, più o meno, 7 anni fa. “Il giorno in cui conobbi la bellissima @BelenRodriguezreal. El día en el que conocí la guapísima Belen! The day I met the gorgeous Belen Rodriguez“, ha ...

Tiziano Ferro posta una foto con Belen Rodriguez e i fan non la prendono bene : “Ti hanno hackerato il profilo?” “Tu sei una persona pulita” : Da una parte un cantante apprezzato in tutto il mondo, dall’altra una showgirl che dall’Argentina ha fatto furore in Italia. Correva l’anno 2011 e questi due mondi all’apparenza così distanti s’incontravano per la prima volta: ora Tiziano Ferro ha voluto rispolverare quel ricordo così piacevole, pubblicandolo sui social. “Il giorno in cui conobbi la bellissima Belen Rodriguez”, scrive su Instagram, traducendolo ...

Tiziano Ferro - fan in rivolta per la foto con Belen Rodriguez : Tiziano Ferro, dopo la partecipazione al karaoke in Portogallo dove non è stato riconosciuto da nessuno, è finito suo malgrado al centro di una polemica e di attacchi da parte dei suoi stessi fan per aver postato una foto su Instagram poco gradita a buona parte dei suoi ammiratori. Il cantante ha infatti condiviso un ricordo risalente a qualche anno fa – al 2011 – che immortala il suo primo incontro con Belen Rodriguez, scrivendo: ...

Tiziano Ferro e il primo incontro con Belen Rodriguez/ Foto - Massimo Lopez : "il giorno in cui lei ha..." : Tiziano Ferro pubblica su Instagram la Foto del suo primo incontro con Belen Rodriguez. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:11:00 GMT)

Tiziano Ferro posta foto con Belen - ma i fan del cantante non gradiscono : Grazie chirurghi estetici di tutto il mondo per il vostro lavoro' , 'Questa se la poteva risparmiare', 'Secondo me hanno hackerato il profilo di Tiziano' , 'Ma chi è ste Belen rispetto a te?' , 'Ma ...

Tiziano Ferro in un mare di critiche per colpa di Belen Rodriguez : Il cantante è finito nel mirino dei followers ed è stato molto criticato per aver postato una foto accanto alla showgirl...

Tiziano Ferro RICORDA IL PRIMO INCONTRO CON BELEN RODRIGUEZ / Foto - le pesanti critiche dei fan del cantante : TIZIANO FERRO pubblica su Instagram la Foto del suo PRIMO INCONTRO con BELEN RODRIGUEZ. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:00:00 GMT)