Tiro a volo | Mondiali Changwon 2018 | nel trap misto vanno in finale sia Stanco-De

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : due coppie azzurre in finale. Stanco-De Filippis e Rossi-Pellielo ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nella finale del trap misto si parla italiano. Silvana Stanco e Mauro De Filippis (Italia 2) hanno chiuso al quarto posto le eliminatorie avendo terminato a quota 144/150, mentre Jessica Rossi e Giovanni Pellielo (Italia 1) si sono classificati quinti con 142/150. Sono in finale anche Russia 1 (Rabaya-Alipov) e Slovacchia 1 (Rehak Stefecekova-Varga) con ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia ha già raccolto diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche soprattutto nel tiro a segno, mentre nel tiro a volo è arrivata la prima carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco nel trap femminile. Di seguito il Medagliere generale della ...

Tiro volo : Stanco - bronzo e Carta Olimpica : ANSA, - CHANGWON , COREA DEL SUD, , 6 SET - Silvana Stanco ha ottenuto il bronzo nella finale di fossa Olimpica del 52/o Campionato del mondo: grazie al suo podio l'Italia ha intascato la prima Carta Olimpica per i Giochi di Tokio 2020. La 25enne italiana, ma residente in Svizzera, portacolori delle Fiamme Gialle, è entrata in finale ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 7 settembre. Programma - orari e tv : Proseguono le gare del trap ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud, dopo le finali della gara femminile seniores (che ha assegnato una carta olimpica all’Italia) e di quella maschile juniores, domani sarà la volta del trap misto seniores, che prevede le eliminatorie all’una ora italiana e le finali alle dieci. In palio il pass olimpico per le migliori due coppie. Saranno due anche le coppie italiane in gara: i ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : presentazione del trap misto. Rossi-Pellielo per l’accoppiata - Stanco-De FIlippis per continuare a stupire : Proseguono i Mondiali di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, domani, venerdì 7 settembre, si terranno qualificazioni e finali del trap misto, ultima prova olimpica della fossa, che vedranno ai nastri di partenza due coppie azzurre. Eliminatorie all’una di notte ora italiana, finale alle ore dieci. Punta ad una clamorosa e fantastica accoppiata la squadra azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo: i due, freschi vincitori ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : l'Italia è oro nella classifica a squadre : Le azzurre centrano la medaglia d'oro nella classifica a squadre con 343/375, nuovo record del mondo , superando per un solo piattello la Spagna, seconda a quota 342. Terzo gradino del podio per gli ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : dopo l’amarezza di Rio 2016 - Silvana Stanco ora merita Tokyo. Ma incombe ancora Jessica Rossi… : L’Italia del Tiro a volo ha conquistato il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, la firma è di Silvana Stanco che si è messa al collo la medaglia di bronzo ai Mondiali in corso di svolgimento a Changwon (Corea del Sud). L’azzurra è stata assoluta protagonista nel trap ed è riuscita a salire sul podio strappando la carta a cinque cerchi che però non è nominale: sarà infatti il Commissario Tecnico a decidere tra due anni chi potrà ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Silvana Stanco conquista il bronzo e la qualificazione a Tokyo 2020! Oro alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova : Finalmente l’Italia stacca una carta olimpica ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: la ottiene per la nostra federazione Silvana Stanco, che vince la medaglia di bronzo nel trap femminile, nella finale vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova allo shoot-off sulla cinese Wang Xiaojing. La slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e la cinese Wang Xiaojing chiudono i 50 piattelli di finale con lo stesso score di 45, ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : tra gli juniores Lorenzo Ferrari è medaglia di bronzo nel trap! Vince l’australiano Argiro : Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di Tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud: tra gli juniores la finale del trap maschile porta in dote la medaglia di bronzo di Lorenzo Ferrari. L’azzurrino chiude al terzo posto nella gara vinta dall’australiano Nathan Steven Argiro davanti allo statunitense Logan Joseph Lucas. L’australiano Nathan Steven Argiro Vince oro e titolo iridato di categoria con ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : senza Jessica Rossi - l’Italia si affida a Silvana Stanco nella finale del trap : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nella finale femminile del trap si parla italiano. Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto le eliminatorie perdendo allo shoot-off dalla tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, dopo che entrambe avevano terminato a quota 119/125. Sono in finale, con 117 la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, la cinese Wang Xiaojing e l’australiana Laetisha Scanlan, ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Silvana Stanco in finale nel trap femminile - Italia oro a squadre con record del mondo : Sarà Silvana Stanco a rappresentare l’Italia nella finale del trap femminile ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon: l’azzurra chiude al secondo posto le eliminatorie perdendo allo shoot-off dalla tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, dopo che entrambe avevano chiuso a quota 119/125. Fuori le altre due azzurre in gara, Jessica Rossi ed Alessia Iezzi, ma l’Italia è medaglia d’oro nella classifica a ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Jessica Rossi e Silvana Stanco a caccia del pass olimpico. Prima però devono meritarsi la finale… : Si è conclusa la Prima giornata dedicata al trap femminile ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon (Corea del Sud). Al termine di tre serie sulle cinque totali (sono stati sparati 75 piattelli, ne mancano ancora 50 Prima di stilare una classifica ufficiale) Jessica Rossi e Silvana Stanco si trovano appaiate in quarta posizione con lo score provvisorio di 70/75. Entrambe le tiratrici italiane sono ancora in piena corsa per l’accesso ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 6 settembre. Programma - orari e tv : Proseguono le gare del trap ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud, dopo la prima giornata di eliminatorie conclusa stamane, domani, nella notte italiana sono previste le ultime due serie di qualifica e le finali della gara femminile senior (che assegna quattro pass olimpici) e di quella maschile junior. Tra le donne senior sono in corsa per un posto in finale Jessica Rossi, campionessa del mondo in carica dopo il trionfo di ...