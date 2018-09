Tiro a segno | Mondiali Changwon 2018 | nella carabina 10 metri femminile juniores vince la

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Marco Suppini a due decimi dal podio nella carabina 10 m juniores. Oro all’indiano Hriday Hazarika allo shoot-off : Marco Suppini sfiora il podio nella competizione di carabina 10 m maschile juniores valida per i Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon, Corea del Sud. La medaglia del metallo più pregiato viene conquistata dall’indiano Hriday Hazarika al termine di un’avvincente testa a testa contro l’iraniano Amir Nekouam. Il tiratore bolognese chiude in quinta posizione al termine delle qualificazioni, con il punteggio di 627.4. ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : nella carabina tre posizioni vince il polacco Tomasz Bartnik : Assegnate altre quattro carte olimpiche ai Mondiali di Tiro a segno in corso in Corea del Sud: a Changwon è andata in scena la finale della carabina tre posizioni maschile, che ha visto il successo del polacco Tomasz Bartnik, davanti al croato Petar Gorsa ed allo statunitense Michael McPhail. Pass olimpico anche per la Norvegia, grazie al quarto posto di Henrik Larsen. Oro e titolo iridato al polacco Tomasz Bartnik che ha chiuso a quota 460.4, ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia ha già raccolto diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche soprattutto nel tiro a segno, mentre nel tiro a volo è arrivata la prima carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco nel trap femminile. Di seguito il Medagliere generale della ...

Campionati del Mondo di Tiro a segno - quinto posto per Paolo Monna nella finale della pistola 10 metri juniores : La gara è stata vinta da Chaudhary Saurabh (245.5) che ha stabilito anche il record del Mondo per la sua categoria Proseguono a Changwon in Corea i Campionati Mondiali di tiro. Oggi nella pistola 10 metri juniores uomini si è distinto Paolo Monna (Carabinieri): qualificatosi con 574 pt., ha disputato la finale dove ha chiuso al quinto posto. La gara è stata vinta da Chaudhary Saurabh (245.5) che ha stabilito anche il record del Mondo per ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 7 settembre. Programma - orari e tv : Domani, venerdì 7 settembre, si prospetta una giornata ricca di competizioni ai Mondiali di Tiro a segno a Changwon, Corea del Sud. Tanti gli atleti impegnati: i primi a sparare sono Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo a caccia della finale nella carabina 3 posizioni; a seguire per la categoria juniores Alexandros Chatziplis, Carmine Formichella e Marco Suppini scendono in campo nella specialità della carabina 10 m; poi sarà il momento delle donne ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo per la carta olimpica della carabina 3 posizioni. Dimenticare Campriani si può? : A questo punto uno dei pochi fondamenti su cui possono basarsi le speranze degli azzurri sono i precedenti: non serve tornare eccessivamente indietro nel tempo, lo scorso aprile in Coppa del Mondo ...

Terminata la fase eliminatoria della competizione di carabina tre posizioni ai Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud), sono rimasti in 60 a caccia del titolo iridato e di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (accedono i primi quattro classificati). Tra gli azzurri restano in corsa Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo, mentre Simon Weithaler è uscito di scena anticipatamente. In una nazionale che sente, eccome, la mancanza del campione

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo per la carta olimpica della carabina 3 posizioni - ma servono delle prestazioni esemplari… dimenticare Campriani si può? : Terminata la fase eliminatoria della competizione di carabina tre posizioni ai Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud), sono rimasti in 60 a caccia del titolo iridato e di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (accedono i primi quattro classificati). Tra gli azzurri restano in corsa Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo, mentre Simon Weithaler è uscito di scena anticipatamente. In una nazionale che sente, eccome, la mancanza di Niccolò ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo tra i migliori 60 della carabina 50 m tre posizioni. Domani qualificazioni e finali : Due italiani su tre Domani potranno partecipare alla vera e propria prova di carabina 50 m tre posizioni ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo infatti sono rientrati tra i migliori 60 al termine delle eliminatorie, ossia quella che potremmo definire “fase preliminare”, dato che Domani si svolgeranno le qualificazioni che permettono ai primi otto di competere per il titolo ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : nella pistola 10 metri maschile si impone allo shoot off il sudcoreano Jin Jongoh. Fuori dalla finale gli azzurri : Assegnate altre quattro carte olimpiche nella pistola 10 metri maschile ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud il nuovo campione del mondo è il sudcoreano Jin Jongoh, davanti al russo Artem Chernousov ed all’altro sudcoreano Lee Daemyung. Va alle Olimpiadi anche l’ucraino Pavlo Korostylov, quarto. Fuori dalla finale gli italiani. Il titolo iridato viene assegnato allo shoot off: non bastano 24 colpi di ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Paolo Monna ancora in finale nella pistola 10 m junior maschile. Italia ottava nella prova a squadre : Va in archivio la quinta giornata dei Mondiali di Tiro a segno per la categoria junior a Changwon (Corea del Sud) con la sola prova di pistola 10 m maschile in programma. Paolo Monna centra nuovamente l’accesso tra i migliori otto, piazzandosi in quinta posizione all’atto conclusivo. Medaglia d’oro all’indiano Chaudhary Saurabh davanti a Lim Hojin (Corea del Sud) e al connazionale Arjun Singh Cheema. Dominio dei padroni ...