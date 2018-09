TIM sigla accordo con sindacati per agevolare lavoratori di Genova : Anche TIM interviene a favore dei lavoratori che operano nella zona di Genova . Il Gruppo di telecomunicazioni ha sigla to oggi un protocollo d'intesa con i sindacati nazionali e territoriali SLC-CGIL, ...

Nuoto : Ilaria Bianchi sigla il nuovo primato italiano dei 100 farfalla - ot TIM o 57.22 : Non può essere di certo un premio di consolazione per quel quarto posto a quattro centesimi dal bronzo europeo di Elena Di Liddo nei 100 farfalla . Ilaria Bianchi , però, una piccola soddisfazione se la toglie nella piscina di Roma, nel corso del Campionato italiano di Categoria. L’azzurra, presente nella finale dei 100 delfino donne, ha infatti realizzato il nuovo primato italiano di 57″22, migliorando il suo record che risaliva alle ...

Re TIM presa e Confindustria Russia siglano accordo collaborazione : Roma, 31 lug., askanews, - Retimpresa e Confindustria Russia hanno siglato un accordo di collaborazione per rafforzare la rappresentanza e la promozione del 'brand Italia' sul territorio russo ...

LVenture sigla accordo di co-inves TIM ento con Hatcher+ : Teleborsa, - LVenture Group ha sigla to una partnership con Hatcher+ , fondo di Venture Capital internazionale, specializzato nell'utilizzo dei big data. L' accordo prevede il co-investimento di Hatcher+ ...

LVenture sigla accordo di co-inves TIM ento con Hatcher+ : LVenture Group ha sigla to una partnership con Hatcher+ , fondo di Venture Capital internazionale, specializzato nell'utilizzo dei big data. L' accordo prevede il co-investimento di Hatcher+ nelle ...

Sorveglianza spaziale marit TIM a : siglato accordo tra ASI e Marina Militare : Nel Salone dei Marmi di Palazzo Marina a Roma, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio Valter Girardelli e il Presidente dell’Agenzia spaziale Italiana (ASI), Roberto Battiston hanno firmato il primo accordo esecutivo per la collaborazione inter-agenzia nel settore delle attività spaziali applicate alla Sorveglianza marittima . Iniziativa questa che “guarda oltre l’orizzonte – ha commentato l’ammiraglio Girardelli durante la ...

TIM sigla accordo strategico con principali fornitori tlc : Teleborsa, - Novità in casa TIM. L'azienda italiana di telecomunicazioni ha siglato un importante accordo strategico con i principali player del settore dei lavori infrastrutturali per TLC. L'intesa ...