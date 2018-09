TheGiornalisti - New York | Testo - Audio - MP3 : Canzone TheGiornalisti, New York: Audio + Testo, video, MP3 TheGiornalisti, New York Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di TheGiornalisti è New York: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Esce oggi, 7 settembre, New York, il huovo singolo dei TheGiornalisti, terzo estratto dal loro imminente album Love. La […]

New York è il nuovo singolo dei TheGiornalisti dall’album Love (testo e video ufficiale) : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è New York. Questo è il titolo del brano estratto dall'album Love per entrare in rotazione radiofonica. La data del rilascio è quella di venerdì 7 settembre per la canzone New York mentre l'album sarà disponibile in versione fisica e digitale da venerdì 21 settembre. New York è il terzo brano presente nella tracklist del disco ed è anche (coincidenza?) il terzo singolo del progetto discografico ad entrare ...