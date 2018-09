Thegiornalisti | è uscito il nuovo singolo New York

gqitalia

(Di venerdì 7 settembre 2018) Dopo il successo estivo di Felicità puttana, isono tornati con un(già in streaming, download e in rotazione radiofonica). Il titolo è Newe anticipa l’uscita del loro album Love (Carosello Records) previsto per il 21 settembre. Che Tommaso Paradiso e soci avessero un certo debole per la geografia lo si era già notato (dalRiccione alla Corea del Nord citata in Questa nostra stupida canzone d’amore) e ora al loro immaginario si aggiunge un altro tassello. «Il testo l’ho scritto una mattina su un taxi mentre stavo andando in studio di registrazione per un altro lavoro. L’ho tirato via di getto» – racconta il frontman della band – «Avevo tutte queste immagini nitide davanti agli occhi che sono venute fuori da sole. Forse perché avevo dormito male o ero turbato per qualcosa o mi sono sentito molto solo quella mattina. ...