Teste di Cocco film stasera in tv 7 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Teste di cocco- Su Italia 1 il film con Alessandro Gassman (oggi 7 settembre 2018) - #Teste #cocco- #Italia… - zazoomblog : Teste di cocco- Su Italia 1 il film con Alessandro Gassman (oggi 7 settembre 2018) - #Teste #cocco- #Italia… - gwihoon : oggi è una giornata molto importante per me perché compio 8 mesi che stanno gli stray kids!! e continuerò ad amarl… - bmwgs650dakar : @Saetta_McQueen Proprio due belle teste di cocco... Cmq Alonso vince la Coppa del giorno di ??aggine... Ma l'hanno penalizzato vero??? -

(Di venerdì 7 settembre 2018)diè ilin tv venerdì 72018 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola diretta da Ugo Fabrizio Giordani ha come protagonisti sono Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi e Manuela Arcuri. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv: scheda GENERE: commedia ANNO: 1999 REGIA: Ugo Fabrizio Giordani: GianMarco Tognazzi, Alessandro Gassmann, Manuela Arcuri, Valentina Persia, Marisa Merlini, Miranda Martino, Marco Messeri, Philippe Leroy, Greta Vayan, Lucianna De Falco DURATA: 100 minutidiin tv:Pietro (Gassman) e Tommaso (Tognazzi) sono i due fratelli Tiraboschi. Si detestano e non si parlano da anni. Si ritrovano perchè devono presenziare alla riesumazione delle ossa del padre ...